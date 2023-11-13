孕吐藥致嬰兒出生四肢畸形！澳洲政府宣布將向受害者致歉
一款用於舒緩孕婦嘔吐的鎮靜藥物沙利竇邁（Thalidomide）在1960年代流通全球多國，澳洲許多母親卻發現在使用過後，胎兒出生帶有先天性缺陷，包含四肢、器官與面部都產生畸形，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今表示，將對所有受到影響的公民發表國家道歉聲明。
國際中心楊智傑／綜合報導
沙利竇邁醜聞引發全球對於藥物檢驗制度的徹底改革，這款藥物在1960年代造成8萬名胎兒流產、2萬名嬰兒出現先天缺陷，澳洲總理艾班尼斯今（13）稱29日會在國會向所有受影響國民發表正式道歉。
艾班尼斯表示，沙利竇邁悲劇一直是澳洲與全球史上黑暗的一面，歷年來倖存者與他們的親友、照護者多年來以勇氣與信念提倡需要政府道歉，而國家對他們奮鬥苦難的承認是一份遲來的認可。
這款藥物最初在德國藥廠研發，曾經在美國進行測試，但美國食品暨藥物管理局是唯一拒絕批准這款藥物的機構。澳洲政府登記的受害者共146人，實際數字不明，而英國政府已在2010年向受害者道歉。
艾班尼斯說：「在這份道歉中，我們將向所有死去的嬰兒以及哀傷他們逝去的家庭致意，還有那些倖存下來，但他們的生活因為這可怕藥物的影響而變得更加艱難的人。」