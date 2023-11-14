台籃涉賭風暴／全力防堵！體育署硬起來 邀請法務部等單位協助
針對近期職籃發生選手疑似打假球及涉賭等情事，教育部體育署特別邀請法務部、法務部調查局、臺灣高等檢察署、內政部警政署、中華籃協、P.league及T1聯盟及職籃工會等相關單位召開會議研商，共同建立防制職籃不法事件機制平台，會中達成多項結論，包括成立「防制職籃不法事件全國跨轄區專案小組」、實施「全國警察機關同步查緝職籃不法事件專案行動」、建立異常賽事聯繫通報機制及研訂更高道德標準的處罰規範等，期有效嚇阻職籃不法事件發生，維護籃球運動清新環境。
記者廖聿偉/綜合報導
體育署表示，籃球運動賽事一直受到國人喜愛及高度關注，遺憾的是日前卻發生選手疑似打假球及涉賭等情事，事件發生後，鄭世忠署長隨即邀請籃協及兩聯盟討論相關防賭措施，並責成所屬輔導籃協及聯盟參考職棒防賭機制，先行研議建立職籃內部管控機制及對球團與球員等更嚴格處罰規範，及同步邀請相關單位研商建立防制職籃不法事件機制平台。正式會議前，體育署業與籃協進行多次會前研商外，籃協及聯盟亦同步積極拜會檢警商議防制事宜，以及早建構完善防制職籃不法事件的機制。
體育署特別感謝今日與會相關單位的參與及協助，一同針對相關防制措施進行充分討論，並達成多項會議重點結論，包括由臺灣高等檢察署成立「防制職籃不法事件全國跨轄區專案小組」、各球隊主場所在地地檢署成立「防制職籃不法事件小組」、內政部警政署實施不定期「全國警察機關同步查緝職籃不法事件專案行動」、籃協與聯盟建立異常賽事聯繫通報機制及1個月內研訂完成高道德標準的處罰規範等，期從結合檢方強化定期法治教育、聯盟球團內部對異常賽事監控通報、檢警外部對不法事件監控與專案偵辦掃蕩、聯盟建立對球團及球員等更嚴格處罰規範、聯盟及工會研議建置防制不法信託基金等措施，以有效防制職籃不法事件發生，維護國內籃球運動清新環境。