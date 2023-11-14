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拜習會倒數！紐時：拜登將明確要求中國「不干涉台美總統大選」

▲拜習會將於舊金山登場，美國總統拜登傳有意當面向習近平要求不可干涉台灣與美國的總統大選。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜習會將於舊金山登場，美國總統拜登傳有意當面向習近平要求不可干涉台灣與美國的總統大選。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

針對15日將登場的舊金山「拜習會」，美國總統拜登與中國國家主席習近平預計將對台灣問題進行對話，《紐約時報》引述白宮幕僚消息指出，拜登屆時將當面明確告訴中國國家主席習近平，勿干預台灣及美國明年舉行的總統大選，另也將針對俄烏戰爭與以巴衝突等進行磋商。

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今年亞太經合組織（APEC）領袖峰會由舊金山主辦，中美兩國領導人將出席，屆時將藉機面對面會晤。由於2024年正值台灣與美國的總統大選，拜登的兩名高級顧問告訴紐時記者，這次拜登與習近平會晤規劃的議題範圍廣泛，拜登準備談的議題包括台灣問題、中國干擾選舉、俄烏戰爭，還有自十月以來的這次以巴衝突。

其中一名幕僚表示，拜登將「明確」向習近平表達，美國希望中國政府不要干涉台灣選舉，另預料拜登也將要求習近平別干預將於明年11月舉行的美國大選；幕僚透露，由於美中關係依舊緊張，雙方官員有意強調世界兩個最大經濟體加強彼此關係的重要性。

上述官員還告訴記者，除了貿易和競爭問題外，預計拜登也將與習近平討論以巴衝突。這是因中國與伊朗經貿外交往來密切，而伊朗支持哈馬斯（Hamas）與其他伊斯蘭激進組織，拜登也有意趁此機會向習近平強調，美國將對應伊朗所導致的任何戰爭蔓延。

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