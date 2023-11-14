拜習會倒數！紐時：拜登將明確要求中國「不干涉台美總統大選」
針對15日將登場的舊金山「拜習會」，美國總統拜登與中國國家主席習近平預計將對台灣問題進行對話，《紐約時報》引述白宮幕僚消息指出，拜登屆時將當面明確告訴中國國家主席習近平，勿干預台灣及美國明年舉行的總統大選，另也將針對俄烏戰爭與以巴衝突等進行磋商。
國際中心楊智傑／綜合報導
今年亞太經合組織（APEC）領袖峰會由舊金山主辦，中美兩國領導人將出席，屆時將藉機面對面會晤。由於2024年正值台灣與美國的總統大選，拜登的兩名高級顧問告訴紐時記者，這次拜登與習近平會晤規劃的議題範圍廣泛，拜登準備談的議題包括台灣問題、中國干擾選舉、俄烏戰爭，還有自十月以來的這次以巴衝突。
其中一名幕僚表示，拜登將「明確」向習近平表達，美國希望中國政府不要干涉台灣選舉，另預料拜登也將要求習近平別干預將於明年11月舉行的美國大選；幕僚透露，由於美中關係依舊緊張，雙方官員有意強調世界兩個最大經濟體加強彼此關係的重要性。
上述官員還告訴記者，除了貿易和競爭問題外，預計拜登也將與習近平討論以巴衝突。這是因中國與伊朗經貿外交往來密切，而伊朗支持哈馬斯（Hamas）與其他伊斯蘭激進組織，拜登也有意趁此機會向習近平強調，美國將對應伊朗所導致的任何戰爭蔓延。