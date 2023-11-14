桃園城市籃球隊共用主場交流賽 T1台啤永豐雲豹擊潰PLG領航猿
桃園璞園領航猿與台啤永豐雲豹進行2023-24職業籃球賽季桃園城市籃球隊共用主場交流賽，為兩支球隊在桃園巨蛋分別開打的P.League+及T1 League例行賽暖身，兩隊首度跨聯盟對戰交流，各自以最佳備戰陣容迎接比賽，並以T1 League聯盟正式比賽制度進行，讓領航猿首度以不同制度中挑戰賽事，雙方展現拼鬥精神激戰四節，終場台啤永豐雲豹以97:71，為首次的城市交流賽劃下圓滿句點。
記者廖聿偉/綜合報導
桃園璞園領航猿啦啦隊Pilots Crew全新陣容首度公開亮相，帶來精彩開場表演。此外，球迷許久未見的璞園領航猿總經理陳信安驚喜現身，為共用主場揭開序幕，在兩隊努力之下，共同打造燈光視覺極佳饗宴的桃園主場，當然也少不了桃園市民航線福利，期待更多在地球迷力挺支持，兩隊一起為桃園這座城市爭取榮耀，總經理陳信安也代表球團致贈市長領航猿全隊簽名球，象徵桃園市首次城市交流賽順利。
今天首度公開亮相全新組合的Pilots Crew，由原成員新任隊長璐葳、小宇、油米、沛沛帶領八位新學妹一起帶來全新舞蹈，今年度Pilots Crew 一口氣迎來十位新成員「游游」Mita、「活力女孩」心璇、「可愛小寧萌」寧寧、「搞怪美少女」凱莉、「笑顏甜心」祤鍹、「酷辣少女」可暄、「舞蹈甜心」姵宸、「廣告小天后」千惠、「牙牙」林怡廷、「勾人甜心」容容，將透過新全新年輕陣容、更豐富的主場活動及全面升級的球場硬體，給予橙客們有別於以往的籃球饗宴。
久違公開露面的領航猿總經理陳信安表示，對於休賽季期間打造全新年輕陣容的領航猿仍保持高度信心，期望球員們能夠展現年輕活力，拿出拼勁與態度，延續璞園過往永不放棄的精神，賽後卡總談到本場雖然為交流賽，也是球員調整狀態很好的時機，本週即將迎來正式例行賽，希望每位球員持續調整手感，迎接新賽季的挑戰！