拜習會倒數！金融時報：拜登將重申一中、要北京別干預台灣大選

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不過，儘管美國對與中國恢復互動一事表達歡迎，但有美方官員透露，此次峰會應無重大協議會達成，特別是台灣問題依然高度緊張，此次會晤目標實際上是管理競爭、防止衝突之負面風險、確保溝通管道暢通。
由於明年台灣和美國都將舉行大選，意味著2024年的美中關係可能會遭遇新瓶頸，因此有必要加強高層溝通。美國國務院前中國事務高級官員、現任歐亞集團執行董事的華自強（Rick Waters）表示，2國領導人都希望盡可能以低成本防止關係進一步下滑，問題在於美中雙方在台灣、科技政策、基本競爭和其他方面的考驗，究竟能在多大程度上，真正穩定雙邊關係。
美方官員並補充，屆時拜登將重申「一個中國」政策，但也會同時向習近平明確表示，美國對中國干預台灣選舉的「強烈擔憂」。習近平希望拜登表達反對台獨的立場，而不是像往常一樣僅僅只是不支持，但拜登並沒有考慮這麼做。
戰略與國際研究中心（CSIS）智庫的中國問題專家白明（Jude Blanchette）認為，習近平將在台灣問題上發出非常嚴厲的訊號，對於中國的戰略重要性，但他不太可能從拜登那裡聽到新的措詞。
前白宮中國事務高級官員、現任職於喬治城大學的韋德寧（Dennis Wilder）則指出，2國領導人不會發表聯合聲明，這意味著雙方在基本問題上仍存在很大分歧。在長達4個多小時的討論中，拜登和習近平將討論一系列問題，包含南海軍事活動、美國阻止共軍獲取美國技術的出口管制。
德國馬歇爾基金會中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）聲稱，中國的經濟情勢，激發北京與美國合作以緩解緊張的動力，北京希望爭取時間來應對中國的經濟問題，美國則希望展示美中競爭模式管理的有效性，希望至少能持續到2024年美國總統大選。
知情人士並透露，雙方將達成協議，重開中國先前因時任美國眾議院議長裴洛西訪台而關閉的軍事通訊管道，華府也希望北京打擊芬太尼原料出口，並擴大人工智慧領域的對話。然而，2人不打算在會面後共進晚餐，習近平將與美國企業高層共進晚宴，這是美中關係未能完全破冰的另一個跡象。