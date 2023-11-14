天氣預報／今晨新北瑞芳15.2度！下波冷氣團更強 早晚低溫剩10度
東北季風今（14）日持續影響台灣天氣，清晨最低溫出現在新北市瑞芳區，僅有攝氏15.2度，中央氣象署提醒，今日台中以北、東部、東南部都有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部大雨機率，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則示警，週五晚上至週六清晨（11月17日至11月18日），受冷氣團影響，部分地區將出現攝氏10度的最低溫，民眾務必注意保暖。
記者張志浩／綜合報導
氣象署說明，今日北部及東北部天氣全天較涼，其它地區早晚也涼，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部大雨發生機率，台中以北、東部、東南部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，其它地區及澎湖為多雲到晴；雲林沿海空曠地區、恆春半島及澎湖易有較強陣風，氣溫分佈上，北部攝氏16至22度、中部攝氏17至27度、南部攝氏17至31度、東部攝氏16至29度。
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明日至週四上半天（11月15日至11月16日）東北季風減弱，氣溫略回升，東半部仍有局部短暫雨。週四中午前後，鋒面快速抵達，中部以北、東半部有短暫降雨，鋒面過後，「乾冷空氣」就緊接著南下，氣溫會開始驟降。
吳德榮指出，週五清晨較冷，但白天因太陽照射，各地皆在攝氏20度以上，入夜後「輻射冷卻」效應再快速轉冷；週五晚上至週六清晨，氣溫將直接挑戰「大陸冷氣團」定義（台北觀測站≦14度），部分沿海及平地最低氣溫將降至攝氏10度左右。
吳德榮進一步說道，週六白天開始氣溫再回升、陽光下舒適，但入夜至下週日清晨還是很冷，部分平地仍有攝氏11度左右的最低氣溫。下週日（11月19日）白天起至下週一（11月20日），冷氣團影響減弱，氣溫逐日回升，白天北舒適、南微熱，早晚仍偏涼微冷。