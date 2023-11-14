被問邀Joeman、蕾菈上節目 博恩本人「果斷5字」回覆
網紅Joeman（九妹）、蕾菈夫妻涉嫌違反《毒品危害防制條例》被警方逮捕，3人事後拍影片坦承持有並食用大麻，躍上社會版面，形象崩壞，曾多次訪問話題人物的主持人曾博恩，近日被問到是否會邀請Joeman和蕾菈上節目，他立刻撇清關係。
記者楊穎軒／綜合報導
博恩3年前卸下脫口秀《博恩夜夜秀》主持棒，製作方薩泰爾娛樂上個月宣布啟動第四季錄影，主持人為賀瓏，改名《賀瓏夜夜秀》，日前有網友在博恩的IG貼文留言：「夜夜秀該請Joe是在蕾菈了吧？」博恩本人看到後親自回覆：「不關我的事！」讓網友笑說：「超派！」
今年賀瓏無論在《大嘻哈時代2》主持群、《全明星辯論會》及金曲獎第34屆後台主持人都有亮麗的表現，因應賀瓏的風格，新一季《夜夜秀》將增添新單元，對於接下主持的重責大任，賀瓏表示：「很興奮但也充滿不安，期許自己要更努力來勝任這個角色！」
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