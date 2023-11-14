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被問邀Joeman、蕾菈上節目　博恩本人「果斷5字」回覆

▲網友起鬨邀Joeman、蕾菈上節目，博恩本人5字回應。（圖／NOWnews資料照）
▲網友起鬨邀Joeman、蕾菈上節目，博恩本人5字回應。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

網紅Joeman（九妹）、蕾菈夫妻涉嫌違反《毒品危害防制條例》被警方逮捕，3人事後拍影片坦承持有並食用大麻，躍上社會版面，形象崩壞，曾多次訪問話題人物的主持人曾博恩，近日被問到是否會邀請Joeman和蕾菈上節目，他立刻撇清關係。

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▲Joeman坦承在國內外都曾吸大麻。（圖／翻攝自Joeman YouTube）
▲▼Joeman（上圖）、蕾菈夫妻承認曾經吸食大麻。（圖／翻攝自Joeman、蕾菈YouTube）
▲Joeman、蕾菈夫妻（如圖）承認吸食大麻，T妹提出不同觀點，認為3人未來反而會有很多業配邀約。（圖／翻攝自蕾菈YouTube）
博恩3年前卸下脫口秀《博恩夜夜秀》主持棒，製作方薩泰爾娛樂上個月宣布啟動第四季錄影，主持人為賀瓏，改名《賀瓏夜夜秀》，日前有網友在博恩的IG貼文留言：「夜夜秀該請Joe是在蕾菈了吧？」博恩本人看到後親自回覆：「不關我的事！」讓網友笑說：「超派！」

▲博恩親自回覆網友提問。（圖／翻攝自博恩IG）
▲博恩親自回覆網友提問。（圖／翻攝自博恩IG）
今年賀瓏無論在《大嘻哈時代2》主持群、《全明星辯論會》及金曲獎第34屆後台主持人都有亮麗的表現，因應賀瓏的風格，新一季《夜夜秀》將增添新單元，對於接下主持的重責大任，賀瓏表示：「很興奮但也充滿不安，期許自己要更努力來勝任這個角色！」

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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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