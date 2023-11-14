彰化警屁股插仙女棒、抽菸脫序片瘋傳！高層震怒：已嚴重破壞警譽
彰化縣和美分局大霞派出所一名黃姓員警，即將於今年11月22日離職，未料網路卻流出一段影片，其中黃員穿著制服唱飲酒、抽菸，甚至屁股插仙女棒跳舞等，一系列脫序行徑讓人傻眼，引發輿論爭議，黃員更是PO文指出，影片都是在現任所長任內拍的，要處分就連帶處分所長，引起警方高層震怒。對此，彰化縣警局長張國雄震怒，認為嚴重破壞警譽，必須「好好處理」，和美分局則表示，員警作為違反警紀，即便將離職仍會懲處，14日上午將會對外說明。
記者林盈君／綜合報導
據了解，黃姓員警任職警務9年，即將於本月22日離職，13日於網路上瘋傳一段影片，竟是黃員在泡茶瓦斯爐點菸、屁股插仙女棒跳舞，穿著制服唱飲酒，手持玩具步槍及鈔票等，脫序行徑讓人傻眼，而黃員甚至PO文指出「影片是在現任所長任內拍的，要連帶處分就處分她吧」，引發輿論爭議，也引起高層震怒。和美分局長表示，黃員平日表現不佳，被分局列為考核對象，該影片為多年前拍攝，懷疑可能是所長曾將其考績打「丙」，讓黃員因此懷恨在心，才會流出影片並惡搞所長。
對此，彰化縣警局長張國雄震怒，認為已嚴重破壞警譽，強調會好好處理，和美分局已於13日連夜開會研議，據了解傾向記過處分，分局也將於14日上午對外說明。