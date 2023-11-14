捷克電視台採訪APEC遭搶劫　「拍攝檔案不見超崩潰」

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今天上午，APEC國際媒體中心幾名記者討論起此搶劫案，紛紛表示震驚。舊金山市長布里德（London Breed）前來現場時，並未特別談及此事。市長辦公室媒體人員告訴中央社，布里德今早已與捷克採訪團隊碰面表達慰問。
根據舊金山紀事報和舊金山標準報，被搶劫者為來自捷克的電視台記者伏斯塔（Bohumil Vostal）和諾塞克（Milan Nosek）。警方接獲報案後，於2分鐘內趕往現場，捷克記者向警方表示，3名蒙面的持槍歹徒，下車後威脅他們交出器材。
歹徒在警方抵達之前已經駕車逃離。伏斯塔（Bohumil Vostal）告訴紀事報，「他們走向我的攝影記者，用槍對著他的腹部，並用槍對著我的頭部。」
捷克採訪團隊的財產損失估計超過1萬8000美元（約新台幣58萬）。伏斯塔說，當他看到拍攝的珍貴檔案一起被劫走時，「感到非常崩潰」。
舊金山警方今天透過聲明表示，正在對整起事件進行調查。
舊金山當地電視台KPIX主播雅瑪莫托（Ryan Yamamoto）今天在國際媒體中心接受中央社訪問，表示他尚未聽聞此事，感到非常意外，舊金山政府投入全力整頓治安，沒想到在全球關注舊金山APEC峰會時，還是發生這樣不幸的事件。
雅瑪莫托說，舊金山媒體平日在外工作時，時不時會請警察或保安人員一起隨行，以確保採訪上的安全，近來治安有逐漸變好，多數情況下算是安全的，但治安確實是舊金山的一大問題，建議國外媒體前來採訪時，多加注意周遭環境。（編輯：陳慧萍）1121114