又貴又沒用！一帶一路再傳爭議　尼泊爾徹查中企承建機場

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然而，承建博卡拉國際機場（Pokhara International Airport）的中國國有「中國機械工業集團」，旗下「中工國際工程股份有限公司」，將自身商業利益擺第一，誇大計畫成本、施工品質低劣，完工後無法吸引任何定期國際航班，該機場斥資2.16億美元建造，但營收恐怕不足以償還負債，尼泊爾官員要求北京將貸款改為贈款，以減輕財政負擔，但中國尚未同意。
報導指出，負責監督機場建設的尼泊爾民航局，當初並未提出太多反對意見，不願在這個中尼2國都十分看重的項目上激怒北京，結果引來該國濫用職權調查委員會調查，突擊搜查了民航局位於博卡拉的辦公室，並沒收了與該項目有關的文件。
這事無疑讓中國海外基建的名聲再次受到打擊，特別北京還曾將博卡拉機場宣傳為「一帶一路」倡議的旗艦項目。曾參與該建設的多名工程師透露，計畫品質有問題，基礎設施也不完善。在博卡拉機場工作的工程顧問也說，中工國際的施工「未達國際標準」，雖然完成了機場跑道的填土工作，但沒有提供測試土壤密度的文件，這意味著尼泊爾官員無法確保跑道地基是否「建造得當」。
對此，中國外交部透過聲明表示，不清楚針對該機場的調查情況，但一直都有要求在海外經營的中國企業，必須遵守當地法規，中工國際也嚴格執行了質量標準，並保存了完整的施工記錄。
報導還提到，一帶一路倡議也導致尼泊爾與印度的外交關係複雜化，因為印度是中國爭奪區域影響力的重要對手，中印之間還有領土糾紛，作為尼泊爾旅客的主要目的地，印度在批准航班於博卡拉機場起降的問題上也一直拖延。