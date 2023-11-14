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又貴又沒用！一帶一路再傳爭議　尼泊爾徹查中企承建機場

▲尼泊爾的反腐機構，近日著手調查一處由中國國企出資建造的旗艦機場。中尼關係示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲尼泊爾的反腐機構，近日著手調查一處由中國國企出資建造的旗艦機場。中尼關係示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國「一帶一路」政策近年爭議不斷，許多發展中國家最終因為無力償還貸款，只能抵押或將戰略要地長期出租給北京，工程品質也一再傳出問題。有外媒披露，尼泊爾的反腐機構近日已經開始調查一處由中國國企出資建造的旗艦機場。

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根據《紐約時報》報導，「一帶一路」是中國國家主席習近平提出的標誌性倡議，好讓北京在全球建立更牢固經濟和外交關係，已發放約1兆美元的貸款和贈款，同時也為中國國有企業帶來豐厚的利潤及業務；身為亞洲最貧窮的國家之一，尼泊爾自上世紀70年代以來就希望在博卡拉建造一座國際機場以打造觀光勝地，也被視為通往喜馬拉雅山的門戶。

然而，承建博卡拉國際機場（Pokhara International Airport）的中國國有「中國機械工業集團」，旗下「中工國際工程股份有限公司」，將自身商業利益擺第一，誇大計畫成本、施工品質低劣，完工後無法吸引任何定期國際航班，該機場斥資2.16億美元建造，但營收恐怕不足以償還負債，尼泊爾官員要求北京將貸款改為贈款，以減輕財政負擔，但中國尚未同意。

報導指出，負責監督機場建設的尼泊爾民航局，當初並未提出太多反對意見，不願在這個中尼2國都十分看重的項目上激怒北京，結果引來該國濫用職權調查委員會調查，突擊搜查了民航局位於博卡拉的辦公室，並沒收了與該項目有關的文件。

這事無疑讓中國海外基建的名聲再次受到打擊，特別北京還曾將博卡拉機場宣傳為「一帶一路」倡議的旗艦項目。曾參與該建設的多名工程師透露，計畫品質有問題，基礎設施也不完善。在博卡拉機場工作的工程顧問也說，中工國際的施工「未達國際標準」，雖然完成了機場跑道的填土工作，但沒有提供測試土壤密度的文件，這意味著尼泊爾官員無法確保跑道地基是否「建造得當」。

對此，中國外交部透過聲明表示，不清楚針對該機場的調查情況，但一直都有要求在海外經營的中國企業，必須遵守當地法規，中工國際也嚴格執行了質量標準，並保存了完整的施工記錄。

報導還提到，一帶一路倡議也導致尼泊爾與印度的外交關係複雜化，因為印度是中國爭奪區域影響力的重要對手，中印之間還有領土糾紛，作為尼泊爾旅客的主要目的地，印度在批准航班於博卡拉機場起降的問題上也一直拖延。

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