MLB／台裔美籍Corbin Carroll拿下國聯新人王！包辦所有第1名選票
大聯盟（MLB）官方在今（14日）公布美國聯盟與國家聯盟新人王，分別由巴爾的摩金鶯Gunner Henderson與亞利桑那響尾蛇Corbin Carroll拿下，其中台裔美籍選手Carroll更是成為大聯盟史上第14位，在新人王投票中獲得全部（共30張）第一名選票的選手。
記者張志宇/綜合報導
本次國聯新人王Corbin Carroll是擊敗紐約大都會千賀滉大、與洛杉磯道奇James Outman所拿下，山本由伸在本屆新人王票選中，共拿到22張第2名選票與5張第3名選票，在本屆國聯新人王投票中拿下第2名。
Corbin Carroll本賽季繳出共出賽153場，交出161安、包括25轟、50盜壘，打擊率0.285的成績， Carroll也成為大聯盟史上首位能在新人年就繳出至少25轟、50次盜壘的選手。
Corbin Carroll更是響尾蛇隊史首位新人王選手，上一個最接近拿下新人王的響尾蛇選手，要追溯至2012年，當年響尾蛇選手Wade Miley拿下國聯新人王第2名。
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