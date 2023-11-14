MLB／Aaron Nola與Gray都是潛在目標！勇士將不惜代價補強先發
隨著大聯盟（MLB）自由市場開啟，各自球隊的商業大戰也隨即展開，今（14日）根據大聯盟記者記者Jon Paul Morosi透露，亞特蘭大勇士希望在自由市場拿下一名先發投手，其中Aaron Nola與Sonny Gray都是潛在目標。
記者張志宇/綜合報導
根據記者Jon Paul Morosi在節目中透露，勇士明年並沒有球員年薪超過2200萬美元，球團為了要加強輪值深度，將不惜付更高薪資在自由市場延攬先發投手，此外勇士投手教練Rick Kranitz與Nola關係密切，將有助於勇士簽下Nola。
自由市場上除了勇士對Aaron Nola展高度興趣，Jon Paul Morosi更直言，勇士的競爭對手將是聖路易紅雀，因為Nola是路易斯安那州當地人，且多次透過經紀人表示比較傾向跟南方球隊簽約，其中前東家費城費城人與Nola分道揚鑣恐將成為現實，雙方距離重聚有蠻大的價碼落差。
Aaron Nola近6季可說是聯盟中的鐵人，僅2020年縮水賽季出賽12場（該年為全勤先發出賽），其他5季至少都先發登板32場，更在2019年單季先發34場，本季32場先發中繳出12勝9敗，防禦率為偏高的4.46，送出202次三振。
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