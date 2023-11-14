▲肺癌發生率、死亡率皆第一！　專家籲成立「國家級肺癌辦公室」以達3目標

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籲成立國家級肺辦公室 整合資源達到長中短期目標國衛院國家環境醫學研究所所長、台灣大學公衛學院特聘教授陳保中表示，雖然菸害防制在國健署推動下有很大進展，空氣汙染問題也有持續改善，但肺癌防治涉及環境到醫療，並非單一單位可處理，在防治策略整合上，仍有進步空間，因此需要國家級肺癌辦公室的設立，來凝聚各界共識、統籌行政資源與執行。
國家級肺癌辦公室的目標將比照美國癌症登月計畫（Cancer Moonshot），以「25年內肺癌死亡率減半」為長期目標，而中期目標則是結合LDCT（低劑量電腦斷層）肺癌篩檢政策，希望在2030年前達到「一期肺癌診斷數倍增」及「肺癌五年存活率倍增」。
至於短期目標，楊泮池院士說明，將分為初級（預防）、次級（篩檢）及三級（治療）等3面向進行防治，特別是晚期肺癌的五年存活率，期待能在五年內翻倍，以大幅降低肺癌對國人健康的威脅。
「初級預防」防治 需跨部會合作亦需從教育著手在「初級預防」防治上，台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健認為，須從強化民眾預防觀念開始，首先仍要從戒菸介入，持續推行菸害防制降低吸菸率，然而肺癌危險因子不只有抽菸，也和空汙等有關，汽機車排氣、工業區廢氣等管控，需環保單位協助，也需要跨部會整合、協調，很難由單一、個人做到。
台灣免疫暨腫瘤學會理事長張文震表示，初級預防也要從「教育」著手，肺癌的致病因子複雜，其中有三分之二的患者其實是沒有吸菸史的，因此，透過國家級肺癌辦公室的整合，從小教育健康的生活飲食習慣（如：「天天五蔬果」飲食概念）、規律運動等，並養成個人習慣甚至教育給下一代以預防肺癌。
「次級篩檢」防治 需有早期篩檢、診治指引及管理而「次級篩檢」防治上，臺大醫院新竹分院院長余忠仁指出，「早期偵測」是重點，目前台灣針對肺癌家族史、重度吸菸者等高風險群，公費補助LDCT肺癌篩檢，但肺癌危險因子不只這些，其他危險因子該如何量化以擴大篩檢幫助早期發現，以及篩檢陽性後如何追蹤、評估等，需建立更完整的指引、管理系統。
台灣臨床腫瘤醫學會理事陳育民強調，第一期肺癌的5年存活率高達9成，但第四期肺癌5年存活率就僅剩1成，差別相當大，因此，若能透過國家級肺癌辦公室的設置，建立肺癌篩檢、早期診治之共識指引，相信醫療資源能更及時地投注在早期肺癌患者身上，對全民健康一定會有幫助。
「三級治療」防治 使健保晚期治療接軌國際指引預防、篩檢很重要，但治療也是不可少的一環，尤其現在晚期肺癌患者比例逾6成，晚期治療在肺癌防治上也尤其重要性。不過，台灣肺癌研究學會理事長楊志新指出，現在有標靶藥物、免疫藥物等新藥能減少治療副作用並達到良好治療效果，但現仍有部分標靶藥物未獲健保給付，免疫藥物的給付也與國際指引有落差。
因此，三級防治最重要的目標就是讓健保提供的肺癌治療能接軌國際，以提升晚期患者存活率及生活品質。
中華民國癌症醫學會理事長陳仁熙更提到，癌症不是只有肺癌，國家級肺癌辦公室肺癌防治的成功經驗，未來也可以運用到其它癌症上，肺癌防治只是一個起端，期盼能藉此逐步打造台灣癌症防治網，提高癌症的存活率、減輕病人的負擔，以「將癌症從十大死因之首移除」為方向來努力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59898
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