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數百患者受困加薩最大醫院　拜登籲保護醫療設施

▲美國總統拜登敦促以色列保護加薩醫療設施。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登敦促以色列保護加薩醫療設施。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社加薩13日綜合外電報導）加薩最大醫院的一名醫生表示，數百患者受困此處，忍受著「不人道」的待遇，而醫院周邊的激烈戰事仍在持續；與此同時，美國總統拜登也敦促以色列保護加薩醫療設施。

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法新社報導，目擊者說，距離西法醫院（Al-Shifa Hospital）大門口僅數公尺之遙的戰車和裝甲車遭到猛烈空襲；以色列聲稱巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）的軍事總部就隱藏在這間醫院的地底下，把患者當成人肉盾牌，但哈瑪斯和院方人員皆否認這類指控。

國際慈善醫療組織「無國界醫生」（MSF）的一名外科醫生在社媒平台寫道：「情況非常糟糕，很不人道。」

這名未透露姓名的醫生補充說：「我們無電可用，醫院裡也沒有水。」

以哈戰爭持續延燒的同時，拜登也加大了國際對以色列的施壓力道，敦促這個美國盟友「對醫院使用較不侵入式的行動」。

當被問及是否曾就此向以色列表達關切時，拜登在橢圓形辦公室對記者說，「加薩走廊的醫院必須受到保護」。

拜登表示，美國官員「與以色列保持聯繫」，以爭取戰事暫時停歇，讓遭哈瑪斯和其他武裝組織挾持的人質獲釋，「我仍抱著一絲希望，但醫院必須受到保護」。

路透社報導，加薩衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）在西法醫院內表示，由於醫院遭圍困且電力供應不足，過去3天已有32名患者死亡，其中包括3名新生兒。

目前至少還有650名患者在這間醫院裡，急需撤至其他醫療機構。

奇德拉說，以色列狙擊手和無人機朝西法醫院開火，讓醫療人員和患者進退兩難。

奇德拉還說，西法醫院每天需要紅十字會（Red Cross）或國際機構提供8000到1萬公升燃料，才能維持運作。

「紐約時報」報導，西法醫院院方人員說，院內情況日益嚴峻，燃料、藥品和糧食即將耗盡，而這裡除了有數以百計患者，還有數以千計人在此避難。

一名護理長和一名衛生官員表示，由於缺乏電力或燃料，醫院裡的數十具遺體正在腐爛，因為他們無法保存或處理這些遺體。醫生則說，他們將早產兒從現已無法發揮作用的保溫箱中抱出後，正盡全力為他們保暖。

他們還說，患者因電力中斷和缺乏氧氣供應而死亡，而以軍與哈瑪斯在附近作戰時，持續不斷的砲擊和空襲則使得醫院建築物不斷搖晃。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1121114

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