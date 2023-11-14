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印度外長訪英會晤卡麥隆　觸及印太戰略夥伴關係

▲印度外交部長蘇杰生近日前往英國訪問。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度外交部長蘇杰生近日前往英國訪問。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）近日抵英訪問的印度外長蘇杰生今天與英國新任外交大臣、前首相卡麥隆會晤，這是甫獲任命的卡麥隆在任內舉行的首場雙邊會談。蘇杰生說，雙方觸及印太區域情勢與英印戰略夥伴關係。

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英國預計明年舉行大選，首相蘇納克（Rishi Sunak）今天大幅調整政府高階人事，外交、內政、財政、科學創新暨科技、商業暨貿易、環境、教育、衛生暨社會照護、交通等部會，各有大臣或副大臣級人事異動。其中最受矚目的是原外交大臣柯維立（James Cleverly）轉任內政大臣；而已不是國會議員、且未活躍政治圈約7年的卡麥隆（David Cameron）則「回鍋」、轉任外相。

印度外交部近日表示，蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）11至15日訪問英國，期間將與「外交大臣柯維立」會晤。

不過，待蘇杰生來到英國，在短短2天內，柯維立由外交轉戰內政，卡麥隆成了新任外交大臣，而蘇杰生也恰好與前、後任外相都碰了面。

蘇杰生在社群媒體平台X分享他12至13日的行程。

12日，蘇杰生在印度排燈節（Diwali）當天，與印度裔的蘇納克在唐寧街10號首相官邸會晤。13日上午，蘇杰生對前首相布萊爾（Tony Blair）進行非正式拜會；下午，他陸續與卡麥隆、國防大臣夏普斯（Grant Shapps）會晤，晚間再度與柯維立見面。

蘇杰生13日在社群上表示，他前一晚在印度駐英高級專員公署（相當於大使館）舉辦的招待會，遇見「外交大臣柯維立」，今晚會見的則是「內政大臣柯維立」，他感謝柯維立對英印戰略夥伴關係的持續支持。

至於與卡麥隆的會面，蘇杰生提到，雙方詳細討論如何充分發揮英印戰略夥伴關係的潛力，並就烏克蘭境內「衝突」（conflict）、西亞以及印太區域情勢交換看法。

英國外交部一名發言人表示，卡麥隆與蘇杰生觸及英印共同面對的全球挑戰，包括以色列境內和加薩（Gaza）地區令人憂心的局勢、俄羅斯對烏克蘭的非法戰爭，以及印太區域對全球繁榮的重要性。

雙方並討論推進英印自由貿易協議（FTA）協商，以及在安全防衛、科學與科技領域的合作。

英國與印度去年1月正式展開FTA協商，迄今進行13輪。考量兩國皆擬在明年舉行大選，若能及時釋出FTA完成協商的政策利多，可望為執政黨選情加分。

根據印度總理府2021年5月就印英領導人峰會發布的新聞資料，印英啟動「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP），以釋放世界第5大（印度）及世界第6大（英國）經濟體的貿易潛能。作為ETP一部分，印英雙方已議定路徑圖，以協商一個全面性、符合平衡原則的FTA。

今天與防相夏普斯會談期間，蘇杰生另提及「印度製造」為英國防衛相關產業提供的新機會。（編輯：張芷瑄）1121114

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