德外交部：欲擴大對台關係　與台灣接觸空間開放

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德國外交部亞太司司長司佩蘭（Petra Sigmund）在開幕演講時首先表示，德國雖然與台灣沒有邦交，在學術、貿易等許多領域與台灣保持良好關係，並打算繼續擴大，德國也準備在華語教學與台灣合作，強化研究中國的能力。
在官方接觸部分，司佩蘭指出德國遵守「一中政策」，但並非完全不跟台灣接觸，而是最高到部長層級，今年教育及研究部長才剛訪台，雙方的法務部長也見面，議員互訪十分頻繁，這些互動在「一中政策」之下都有可能。
她解釋，德國的原則是總統、總理、外長等7位代表主權的首長不與台灣接觸，除此之外「其它接觸空間都是開放的，德國有意充分利用」。
她強調，即便這些與台灣的互動讓中國相當不安，「德國會努力捍衛這些空間，確保對台關係現狀，因為對德國來說台灣太重要了」。
至於歐盟其它國家，司佩蘭分析，各國與台灣的關係都不同，對外同樣宣稱「一中政策」，卻沒有共同作法；德國的「一中政策」也非中方堅持的「一中原則」，德國認為聯合國決議無法反映在「一中原則」。
德國在2021年底舉行大選，隨後上台的執政3黨在聯合執政協議支持台灣參與國際，強調在和平及雙方都同意的前提下才能改變台海現狀，司佩蘭強調，這是德國史上第一次有聯合執政協議提到台灣。
她並引述7月公布的德國第一份中國戰略，承諾德國會繼續站出來支持台灣參與國際組織和會議，堅持台海問題只能用和平方式解決，軍事衝突將違背德國和歐洲的利益。
被問到何謂台海現狀時，司佩蘭表示，兩岸一邊想統一，另一邊想維持獨立性、自由的生活方式和發展對外關係，沒有一邊對現狀完全滿意，但為了區域和全球穩定，除了現狀沒有很多選擇。
因此，對德國來說，台海維持現狀是最佳選項，與台灣的關係也才可能發展，她表示德國將努力維持和捍衛。
近來德國與台灣互動頻繁，今年3月，教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）訪台，成為26年來首位訪台的德國部長級官員。
法務部長蔡清祥今年7月也在柏林與德國司法部長布希曼（Marco Buschmann）會談，討論引渡協定，這是德國司法部和台灣法務部的首長第一次會面。（編輯：陳惠珍）1121114