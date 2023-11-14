MLB／洋基若追求大谷翔平失利！銀彈攻勢恐將全投向Bellinger
前國聯MVP Cody Bellinger將是今年自由市場休賽期最大咖打者，在今（14日）根據大聯盟官網記者Jon Paul Morosi透露，紐約洋基在這個休賽季期間若放棄追求大谷翔平，將會盡全力追求Cody Bellinger。
記者張志宇/綜合報導
記者Jon Paul Morosi表示，「洋基在休賽季將一直出現在 Bellinger爭奪戰中，洋基內部很明確知道球隊欠缺能守一壘或是角落外野的左打重砲，若洋基確定退出爭取大谷翔平，將會把銀彈攻勢全力投向Bellinger。」
日前洋基也有像聖地牙哥教士詢問Juan Soto交易案便展開初步討論，Jon Paul Morosi認為洋基此詢價動作，在休賽期是很想拿下一名左打重砲，所以洋基勢必在自由市場會全力追求Bellinger。
Bellinger本季在小熊表現大復活，整季交出打擊三圍0.307／0.356／0.525、OPS 0.881與26發全壘打的成績，便在季後獲得國聯東山再起獎，且目前更獲得兩項銀棒獎提名，目前雖洋基展現誠意，但外界仍看好他會與芝加哥小熊簽下長期合約。
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