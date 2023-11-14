市場關注2焦點！股匯早盤同步再漲 新台幣一度升破32.3元
美國即將公布最新通膨數據，拜習會亦將登場，美股道瓊工業指數收紅，美元指數撐在105.68附近，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，日圓一度貶至151.78兌1美元，台北股、匯市今（14）日早盤同步走揚，新台幣兌美元一度升破32.3元，來到32.29元、升值4.2分，目前在32.31元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國稍後將公布消費者物價指數（CPI）最新數據，市場預期美國10月CPI年增率漲幅有望放緩，核心CPI漲幅將與9月相當。當然，市場除關注美國最新通膨數據之外，也在觀望中國國家主席習近平與美國總統拜登本周在美國舊金山亞太經合會（APEC）領袖高峰會的會晤。
至於美元指數有撐，在105.68附近盤整，亞洲主要貨幣兌美元則升貶互見，其中日圓偏弱，一度再貶到151.78兌1美元，韓元兌美元盤中也貶至1323.1價位，離岸人民幣同樣走弱一度來到7.2952兌1美元，目前在7.2941附近震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤以32.315元、升值1.7分開出，在台股走揚之下，新台幣進一步升破32.3元，一度來到32.29元，升值4.2分，不過，市場觀望美國通膨數據的公布及拜習會發展，新台幣目前拉回至32.31元震盪整理。