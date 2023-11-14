▲搶救臉部大崩壞！鳳凰電波真的有效嗎？ 醫師教正確保養觀念

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肌膚老化晚期不可回復 及早保養對抗鬆弛、細紋人的皮膚組織結構複雜，肌膚會隨著年齡由外而內一層一層老化，而每一階段各有不同的保養、改善方法。黃雍宗院長說明，肌膚老化可分成以下3部分：
- 第一層：表皮性老化（可回復）
- 第二層：膠原蛋白流失老化（可回復）
- 第三層：骨質流失老化（不可回復）
因此，改善肌膚老化問題應及早，別等到不可逆的骨質流失老化階段才進行。黃雍宗院長建議，20－30歲適度保濕、注意臉部清潔、適度保養即可，年過30就要適度使用進階一點的保養，而年過40是最主要的族群，建議可由專業醫師評估，透過雙方討論客製化適合的治療方式。
想要緊緻肌膚、淡化細紋 鳳凰電波真有效嗎？除了上述方法外，黃雍宗院長表示，平時也要透過均衡飲食、適度運動、避免過度曝曬紫外線等方式，從根本來改善肌膚老化問題，再讓醫療科技適時地介入，可以老而不老，活得更美更精彩。
但像現在討論度最高的鳳凰電波，對於改善肌膚老化真的有效嗎？黃雍宗院長指出，有做一定會有一定的療效，不過如果是二三十歲就開始使用，它的效果會遠遠大於六七十歲時才開始使用。
黃雍宗院長說明，因為在皮膚飽滿、有膠原蛋白的時候，經過能量的刺激，它會開啟「修復」，讓流失的膠原蛋白適度補充回來，同時它也會讓皮膚更緊緻，而且鳳凰電波最大的優勢就是皮膚的全層治療，即使是表皮流失打鳳凰電波也可以改善，甚至有些人二十幾歲就開始接觸這一塊治療。
像今年31歲的Darla小姐，就在29歲那年決定使用鳳凰電波。Darla分享，在打完鳳凰電波當下，肌膚的改變沒有非常明顯，因為大約需要2－6個月膠原蛋白才會開始增生，效果才會慢慢出現，所以大概在2－3個月後才開始覺得自己的臉有往上拉提，肌膚變得很緊緻、保水度變好，細紋也有淡化。
Darla表示，因為自己本身也是從事美的行業，所以對美這件事有更高的追求、重視，因此才會決定在29歲那年打鳳凰電波。她也認為，提早預防老化這件事不能等到30歲以後才去重視，到那時才做改善效果可能也沒有這麼好。
▲從主播台轉戰藝人的林柏妤，平時對自己保養就很注重也出席醫美主題派對，了解電波美顏知識。
尋求專業醫師諮詢 改善肌膚老化兼顧安全、美麗鳳凰電波能改善許多肌膚老化的問題，因此也在明星間掀起了旋風，從主播台轉戰藝人的林柏妤，平時對自己保養就很注重也出席醫美主題派對，了解電波美顏知識，很多人都想更進一步地了解，所以醫美診所舉辦了歲末派對，分享保養方法、注意事項等資訊，一同為安全、美麗把關。
黃雍宗院長也提醒，由於現在醫美假貨、水貨橫行，民眾在選擇療程時，應認明是否有原廠授權、證書，由合格、專業的醫師作諮詢，同時也要跟醫師好好溝通，並適度地傳達自己的需求、想法，這樣才能達到醫療、病人兩者合一，做出最好、最適當的選擇。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59862
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