迎新北耶誕城！吃到飽餐廳假日送龍蝦與松葉蟹　雙人住宿2888元起

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11月17日至1月1日歡樂耶誕城期間「海陸慶典」，週一至週四全天及週五午餐菜色全面升級，包含爐烤美國牛排，還有新登場的「鐵板現煎骰子和牛」選用美國極黑和牛肉，煎至三分熟後加入洋蔥及主廚特調的醬汁。另有「奶油麥年煎魚」、「油封鴨」兩道法式特色料理，後者以迷迭香、百里香、月桂葉、鼠尾草、黑胡椒等香料醃漬鴨肉入味，再依工序油煮烤製而成，外皮香脆，肉嫩多汁。
週五晚餐及假日更將全天候加碼耶誕大餐，每位客人皆可獨享「焗烤波士頓龍蝦」半隻及「松葉蟹腳」一副，同時也端出應景的火腿、火雞、熱紅酒等，超有節慶氛圍。「現切香料火腿」塗抹黃芥末、胡椒、鹽、糖，插上丁香烘烤入味；「聖誕火雞」肉汁飽滿，搭配以白蘭地熬煮的莓果醬，酸甜適中，清爽解膩；「水果熱紅酒」也是歐洲人在聖誕節必喝飲品，主廚將之調整為佐餐最適合的微甜風味，充盈著果香、複合香料的酒液入口，暖心又暖胃。
活動期間，50樓Cafe也精選各式生猛海鮮回饋消費者，冰鎮餐檯集結淡菜、旭蟹、小章魚、澎湖小卷等，蒸籠區則有台西白蝦、秋蟹以及每日從北海岸現撈的二至三種魚獲，品項包括午仔、赤鯮、盤仔、大目、帕頭、小白鯧、銅鏡等。日料區更不分平假日，餐餐供應最受國人喜愛的鮭魚生魚片及炙燒鮭魚握壽司，另有旗魚、鯛魚、鰹魚、竹筴魚、水針魚、鮪魚、鯽魚可盡情享用。海鮮多為新鮮直送，品項將視每日到貨情形提供。
更有繽紛美點，季節限定的「巧克力樹幹蛋糕」、「聖誕老人草莓塔」、「聖誕遊樂園」、「抹茶起士奶酪」融入各種耶誕元素，外型搶眼吸睛，入口甜蜜而療癒。其它還有柚香巧克力慕斯、莓果提拉米蘇、焦糖泡芙、法式布丁，以及哈根達斯冰淇淋和新北唯一供應的Eliubis霜淇淋。實際品項以現場供應為準，「海陸慶典」餐費最低明日午餐每人999+10%，最高為週五晚餐及假日全天1499＋10%元。
位在萬華、離新北耶誕城主場僅約10分鐘車程的台北凱達大飯店，配合11月17日登場的新北耶誕城，搶先推出「歡樂耶誕城」住房專案，雙人房平日只要2,888元起，家庭4人房平日也只要4,888元起，專案每房贈送派對零食組與夾子園體驗券2張，挑戰耶誕城最高CP值住宿。飯店正巧逢六週年慶，即日起至12月30日，館內各餐廳享「滿6千送6百」優惠，滿千再送抽獎券1張，抽國內六大行程。