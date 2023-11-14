余天抱孫！一早趕醫院看余祥銓女兒　提到已逝余苑綺當場落淚

余天和李亞萍39歲兒子余祥銓6月將女友柔柔娶回家，今（14）日早喜獲鱗女「小元寶」，讓兩老開心抱孫！余天一早就趕來醫院看孫女，開心表示孫女3225克，鼻子、嘴巴有余家基因，「以後一定是小美女」還說要包6位數大紅包。他本來看到孫女笑到合不攏嘴，「我上去看到笑死，我高興啊，哭什麼」。未料，被問到孫女出生會否想到去年病逝的女兒余苑綺，余天當場秒泛淚，嘆：「一定會難過，不要再提她了，想到，當然會想到啊！」接著他哭著拜託媒體，「拜託你們以後不要再提她，哎啊！好日子。」
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余祥銓表示，女兒名字尚未想好，但他覺得單名不錯。余天抱孫女，自然高興到不行，他表示，尤其是自己孫女，長得很好，不像他以前很缺德，生第一個余筱萍，我就說女兒好美，旁邊小孩很皺像林松義。
柔柔原本預計15號才生，昨半夜4點突然落紅，緊急送醫待產，今早7點，女兒呱呱落地，余祥銓和柔柔都感動哭了。余祥銓今早約9點上傳全家福，感性地寫下：「hello my baby.妳媽媽很怕痛，很愛哭，但這次超勇敢，把妳平安健康的帶到這個世界上，歡迎妳來到我們家，兩人世界變成一家三口，謝謝妳選擇了我們，我們是第一次做爸爸媽媽，妳是第一次當baby，接下來的日子一起成長吧！」