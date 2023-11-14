研究：俄設廠製造伊朗無人機　恐用來攻擊烏克蘭

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白宮、俄羅斯大使館和伊朗駐聯合國代表團均尚未置評。
報告指出，今年9月中旬的衛星影像顯示，工廠新建部分與「華盛頓郵報」今年稍早與科學暨國際安全研究所分享的外洩建築平面圖有「直接」關聯。
報告表示，根據其他外洩文件，這棟建築將用於大量生產伊朗的「見證者-136」（Shahed-136）無人機，包含改良伊朗的製程，「最終增進這款無人機的性能」。
報告提到，衛星影像也顯示了其他建築構造的興建工程，以及配置檢查站的新設安全邊界。
報告指出：「冬天即將來臨…可以預期俄羅斯會加速利用見證者-136來攻擊烏克蘭的重要能源基礎設施，讓平民處於殘酷的生活條件下。」
報告還表示，美國政府「尚未採取的關鍵措施」是制裁阿拉布加公司及相關企業。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天警告人民，要為俄羅斯襲擊能源基礎設施做好準備。去年冬天，俄羅斯發動一波類似攻擊，導致烏克蘭境內輪番停電。
這座工廠位於莫斯科東方約800公里的韃靼自治共和國（Republic of Tatarstan）。根據報告，俄羅斯聯邦政府持有阿拉布加公司66%的股份，其餘34%屬於韃靼自治共和國。
白宮今年6月曾表示，俄國與伊朗似乎正深化防禦合作，伊朗除了供應無人機之外，也正與俄國合作在阿拉布加經濟特區製造伊朗無人機。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1121114
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