輝達最強AI晶片H200台積電助攻 台廠AI股早盤上演慶祝行情
輝達昨（13）日宣布推出最新高階GPU「H200」，可說是輝達目前產品中最強AI晶片，預計2024年第二季將對市場供貨。外媒報導，H200將更耗費CoWoS產能，並採用台積電4奈米製程。今日台廠AI概念股早盤上演慶祝行情，英業達與廣達漲2%上下，技嘉與緯穎漲1%以上。股王世芯-KY也帶旺IC設計矽智財創意走高。
記者許家禎／台北報導
輝達13日公布最新高階圖形處理器（GPU）H200，CNBC報導，H200為首款提供HBM3e的GPU，HBM3e為速度更快、容量更大的記憶體，可協助運用AI模型生成文本、圖像或預測，也因此其運算力是輝達H100的近2倍速，預計2024年第二季將對市場供貨。報導指出，輝達H200將更耗費CoWoS產能，並採用台積電4奈米製程，且包括亞馬遜、谷歌及甲骨文將於明（2024）年率先導入輝達H2OO處理器。
由於AI需求龐大，台積電將加速擴充CoWoS產能。目前CoWoS月產能約1.2萬片，先前啟動擴產，若再追加設備進駐，可望使得月產能達2.5萬片以上，而這兩天市場再度傳出，包括蘋果、博通、邁威爾等重量級客戶，近期也大舉追單。市場認為，台積電擴增CoWoS產能，明（2024）年月產能，有機會比原先預期再多2成，來到3.5萬片，可望緩解產業AI晶片短缺狀況。
受到輝達發表新品以及台積電擴充CoWoS產能等消息激勵，AI概念股早盤表現亮眼。台積電漲5元，來到576元。緯創漲0.5%、英業達與廣達漲2%上下，技嘉與緯穎漲1%以上，股王世芯-KY漲近5%，高力與健策漲4%，研揚與創意漲2到3%。鴻海開高走高，漲2%以上。勤誠也漲2%多。