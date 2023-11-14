天冷下探10°C！7-11厚乳拿鐵「買2送2」可寄杯 熱卡布奇諾33元
東北季風發威全台降溫有感！本週更是最低下探攝氏10度的最低溫，早晨來杯熱咖啡提神醒腦，7-11明（15）起自21日限定，全新加量20%乳量的「厚乳拿鐵」買2送2、可寄杯，且冷／熱可任選，還有「11杯大杯熱卡布奇諾」、「11杯中杯精品美式」等共5款咖啡優惠組合，換算下來原價65元的熱卡布奇諾，加上自帶杯折扣5元優惠，只要33元開喝。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11可寄杯咖啡優惠來了！自11月15日起至11月21日，新品「厚乳拿鐵」嚐鮮優惠推出買2送2，每日限量8000組，每日每會員限購2組。同時，還有秋冬咖啡分享季同步登場，優惠組合包括「大杯熱卡布奇諾11杯410元」、「一顆檸檬青／一顆檸檬紅11杯450元，限量3萬組」、「蜂蜜美式/蜂蜜拿鐵11杯600元」、「中杯精品美式11杯550元」。
全家為了感謝中華職棒34年台灣大賽中，支持樂天桃猿隊的「10號隊友」，自11月17日至11月19日限3天，門市購買大杯特濃美式（不限冰熱）任選買1送1；FamiCollection氣泡水、檸檬氣泡水任選買1送1；FamiCollection鮮乳金磚派、紅酒釀蘋果乾甜點也享同品項買1送1。
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📍11月15日至11月28日：
◾ 林鳳營936ml鮮乳系列(全脂/低脂) 任選10入 特價739元
◾ 萬丹鮮乳936ml 10入 特價749元
◾ 林鳳營無加糖特濃重乳優格/林鳳營草莓特濃重乳優格 同品項5入特價111元
◾ 林鳳營實感莓果燕麥有料優格 4入特價111元
📍11月17日至11月28日：
◾ 貝納頌經典曼特寧/貝納頌經典拿鐵/貝納頌經典榛果風味拿鐵/貝納頌經典黑咖啡 同品項10入特價222元
◾ LCA活菌原味發酵乳/LCA活菌清爽發酵乳 同品項6入特價111元
◾ 農搾檸檬飲/農搾金桔檸檬飲/農搾檸檬青茶 同品項6入特價111元