MLB／大谷翔平對加盟勇士感興趣！地理位置不再是他的限制
隨著大谷翔平在本季成為自由球員，也讓各球隊高層的商業大戰正式開打，雖日前大聯盟調查14位球隊總管中，有多達10位總管認為大谷翔平將加盟洛杉磯道奇，但在13日大聯盟節目上，記者Jon Paul Morosi就透露，「爭冠球隊有很多種型態，這次大谷翔平在考慮加盟球隊時，將不會考量地理位置，且我聽說大谷翔平目前對加盟東岸球隊亞特蘭大勇士展現出興趣。」
記者張志宇/綜合報導
記者Jon Paul Morosi直言，「我知道道奇是得到大谷翔平呼聲最高的球隊，但有些球隊雖然現在看起來不那麼的亮眼，但其實重建已即將完成，只要在自由市場上做出最後的補強動作，就有望晉身聯盟強權球隊」，更有多位球隊高管就以波士頓紅襪、芝加哥小熊作為舉例，你能說這些球隊不是強隊嗎，相信只要是有競爭力，能保證未來幾年都有爭冠實力的球隊，都將是大谷翔平會考慮加盟的球隊。」
其中紅襪在本季換上新任總管Craig Breslow接任，對於延攬大谷翔平Craig Breslow也透露，「球隊在這個休賽期將全力以赴，我能用我自己的方式來強化球隊，以取得老闆Henry同意，在今年自由市場上的補強上沒有限制。」
大谷翔平本季雖因傷提早關機，在打擊方面繳出打擊率0.304、44轟、95打點、20盜與WAR為6（代表大谷翔平能為球隊多贏6場勝利）的成績，投球部分則是出賽23場，且全為先發登板，繳出10勝5敗、防禦率3.14的成績，在投手丘的WAR貢獻值為4（代表大谷翔平能為球隊多贏4場的勝利）。
《MLB TRADE RUMORS》也對自由市場上的球員給出合約預測，其中大谷翔平有望拿下一份12年5.28億美元，將為本季自由市場最大約。
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