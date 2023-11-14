遭美掐咽喉！前中芯高層揭中國晶片「最大軟肋」　「3缺」阻發展

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李偉表示，由於在全球晶片市場中，中國占比超過1/3，逾85%晶片需求透過進口滿足。外國對中國實施先進技術和設備出口管制，確實構成產業發展阻礙。
李偉晉一部表示，中國半導體產業發展有三大問題，包括缺乏自主核心關鍵技術、缺乏高端人才團隊、缺乏長期發展的動力和規劃等問題。他認為，除了通訊、人工智慧（AI）等少數領域需要用到2奈米，28奈米已可滿足大部分民用市場、軍工市場需求，與其投入巨資突破2奈米技術體系，更應該考慮優先發展20奈米製90奈米晶片國產化。
美中科技戰全面展開，覆蓋AI、晶片、應用程式等多個領域。美國政府在2022年10月宣布對先進晶片及晶片製造設備祭出新的出口管制，以防止中國借用美國技術推進其軍事發展。
在此背景之下，中國一直鼓吹晶片自主，並投入大量資金。在中國《中國製造2025》裡，計劃在2025年以前把中國進口的晶片比例從85%降至30%。
美國經濟學家許成鋼認為，任何一個國家只要孤立於發達國家，沒有交流與合作必將落後。因此，一個國家想要實現科學的大發展，前提條件就是國際化。
在生產半導體的過程中，中國幾乎每一步都極其仰賴外國技術，而這些技術幾乎都由包括台灣、日本、韓國或美國等地緣政治上的對手所掌控。當過去偷技術的辦法被識破後，中國便轉往採取了挖角台灣、韓國等半導體強國人才偷技術。