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企業先僱後訓每人最高給54K！他土木畢業轉當工程師、1年半變老手

▲「青年就業旗艦計畫」是專為15至29歲青年量身打造，讓青年進入工作崗位後，由資深員工教導、邊做邊學。（圖／勞動部提供）
▲「青年就業旗艦計畫」是專為15至29歲青年量身打造，讓青年進入工作崗位後，由資深員工教導、邊做邊學。（圖／勞動部提供）

記者李琦瑋／台北報導

為幫助企業育才，勞動部推出「青年就業旗艦計畫」，鼓勵企業以先僱後訓方式錄訓15至29歲以下青年，雇主每聘用1人最高可獲5萬4,000元補助，雲嘉南區迄今有近700家企業申請，已核定近7,000個職缺。85年次的林亭佑從台大土木所畢業後，跨領域成為軟體開發的後端工程師，加入該計畫後公司有完整的訓練流程，讓他進步很快，在最短期間從「菜鳥」培訓成為老手，到職1年半，已獲公司調薪5%。

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勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部「投資青年就業方案第2期」有許多可供青年朋友運用的計畫，其中「青年就業旗艦計畫」是專為15至29歲青年量身打造，讓青年進入工作崗位後，由資深員工教導、邊做邊學，從適應環境到熟悉工作內容、達到盡速提升職能的目的，企業每錄訓1位青年，前3個月每月有1萬2,000元的訓練補助，如青年每月薪資達3萬4,000元以上，勞動部再加碼補助第4至6個月每月6,000元的訓練費，合計雇主最高可獲每人5萬4,000元的補助。
 
凱鈿行動科技股份有限公司參加青年就業旗艦計畫已邁入第4年，合計已聘用50位青年，目前仍有10人在訓中，2023年人員留任率達100%。該公司表示，相關訓練經費的補助除優化公司現有人才發展制度，例如各部門自主學習制度、新進同仁導師(mentor)制度，同時也聘請外部知名講師做職能講座、專業工作坊等，大幅提升公司的教育訓練效益，成效良好，未來會持續申請計畫釋出青年職缺。

林亭佑就是青年就業旗艦計畫的受益者，他畢業於台灣大學土木研究所，大三時誤打誤撞選修程式語言課程，結果越學越有興趣，碩士畢業後決定跨領域成為軟體開發的後端工程師，加入計畫後公司有完整的訓練流程，讓他進步很快，在最短期間把他從「菜鳥」培訓成為老手，表現獲得肯定，到職1年半時間，已獲公司調薪5%，也已2度參與AWS講師訓練課程，未來前景看好。

劉邦棟說，歡迎企業踴躍申請青年就業旗艦計畫，多給年輕人就業機會，目前雲嘉南區已有包括光洋應用材料科技、凱鈿行動科技、亞洲航空、杏一醫療、生達化學、台南晶英酒店、桂田酒店等近700家企業申請，核定近7,000個職缺，詳情可上分署官網或撥06-6985945轉1312洽詢。更多關於「投資青年就業方案第2期」內容，請上台灣就業通網站查詢。

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