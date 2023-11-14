企業先僱後訓每人最高給54K！他土木畢業轉當工程師、1年半變老手

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凱鈿行動科技股份有限公司參加青年就業旗艦計畫已邁入第4年，合計已聘用50位青年，目前仍有10人在訓中，2023年人員留任率達100%。該公司表示，相關訓練經費的補助除優化公司現有人才發展制度，例如各部門自主學習制度、新進同仁導師(mentor)制度，同時也聘請外部知名講師做職能講座、專業工作坊等，大幅提升公司的教育訓練效益，成效良好，未來會持續申請計畫釋出青年職缺。
林亭佑就是青年就業旗艦計畫的受益者，他畢業於台灣大學土木研究所，大三時誤打誤撞選修程式語言課程，結果越學越有興趣，碩士畢業後決定跨領域成為軟體開發的後端工程師，加入計畫後公司有完整的訓練流程，讓他進步很快，在最短期間把他從「菜鳥」培訓成為老手，表現獲得肯定，到職1年半時間，已獲公司調薪5%，也已2度參與AWS講師訓練課程，未來前景看好。
劉邦棟說，歡迎企業踴躍申請青年就業旗艦計畫，多給年輕人就業機會，目前雲嘉南區已有包括光洋應用材料科技、凱鈿行動科技、亞洲航空、杏一醫療、生達化學、台南晶英酒店、桂田酒店等近700家企業申請，核定近7,000個職缺，詳情可上分署官網或撥06-6985945轉1312洽詢。更多關於「投資青年就業方案第2期」內容，請上台灣就業通網站查詢。