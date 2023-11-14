反對馬英九當政黨協商見證人 國民黨團：前主席不宜介入
前總統馬英九及前高雄市長韓國瑜近日皆表達支持全民調，民眾黨總統參選人柯文哲則表示，下次跟國民黨主席朱立倫見面會公開，並要求邀請馬英九當見證人。對此，國民黨團今（14）日表達反對意見，國民黨立法院黨團書記長李德維認為，政黨協商是黨主席對黨主席談判，權責必須分明，「前主席的角色，其實並沒有什麼樣跟跟政黨協商階段可以做」，認為等藍白合有共識後，再來邀請馬英九參與較為合適。
記者林怡昕／台北報導
國民黨團今天召開「回應『邀請馬前總統當見證人』新聞報導」記者會，李德維指出，先感謝馬英九對藍白合的關心、關注，但是，政黨協商是黨主席對黨主席談判，而國民黨就是由黨主席朱立倫負責，權責必須分明，「前主席的角色，其實並沒有什麼樣跟跟政黨協商階段可以做」。
李德維強調，所謂不在其位不謀其政，過去前主席連戰、吳伯雄離開主席的位子後，都做了示範，現階段在所謂協商階段，前主席其實不宜介入。
李德維說，就等政黨協商有結論，或者有相關安排，再邀請馬英九來擔任見證人，這時期就非常恰當，也重申，「現在只剩1、2天，藍白相關事務非常繁忙，希望由兩黨主席負起全部責任。」
曾銘宗指出，假設藍白合成功，有個見證的場合，再邀請馬英九來參加，他認為很恰當、合適，假設在談的當中，請馬英九來見證，執行上會有重大困難，兩黨政黨協商當然由黨主席在談，假設馬英九在場，到底馬英九要不要表示意見？假設他不能表示意見，對他不尊重也不尊敬，假設他表達意見，又不是他的權責範圍，因此，國民黨團建議，等藍白合有共識後，再邀請馬英九來見證，屆時非常恰當也歡迎。