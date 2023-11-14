卡麥隆「戲劇性回鍋」英國外相！分析：蘇納克恐惹怒黨內激進右派
英國內閣重大重組，43歲的原內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）13日遭英國首相蘇納克（Rishi Sunak）將其革職，同時任命原外交大臣柯維立（James Cleverly）繼任內政大臣，至於前首相卡麥隆（David Cameron）則將回鍋擔任外相一職。有英媒分析稱，此舉恐加深蘇納克與黨內激進右派的矛盾。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《BBC》、《衛報》等英媒報導，身為20世紀70年代以來，第一位重返內閣的前首相，卡麥隆在「困難時期」表達對首相蘇納克的支持，他也承認前首相回鍋內閣的情況並不常見，但當國家因中東、烏克蘭危機而面臨「嚴峻挑戰」時，他希望自己的經驗對蘇納克政府能有所幫助。
英國外交部隨後表示，卡麥隆週一晚間已與美國國務卿布林肯通話，討論了中東衝突、以色列自衛權、加薩人道停火的必要性。
原內政大臣布瑞弗曼被解職一事，開啟了蘇納克內閣重大改組，首相發言人強調團結的重要性，承認布瑞弗曼和蘇納克之間存在「風格差異」，世界處於「極具挑戰性的時代」之際，政府有責任盡一切努力，好迎接英國內政外交重要的一年。
有分析認為，這可能是蘇納克的最後一搏，畢竟在保守黨民調落後工黨的情況下，蘇納克政府還面臨從黨內議員而來的壓力，若保守黨在蘇納克的領導下，於下次大選失利，那他應該也保不住黨魁的位置。
然而，召回卡麥隆、解職在保守黨右派頗受歡迎的布瑞弗曼，蘇納克恐有加深國會議員分歧的風險，蘇納克此舉也被認為立場明顯偏中間路線，令黨內一些右派人士感到震驚與憤怒。不過也有溫和的保守黨對此感到高興，因為他們已受夠布瑞弗曼在移民、治安和街友等問題上的激進言論。