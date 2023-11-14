MLB／洋基總管Cashman怒了！預言「怪力男」Stanton下季還會受傷
紐約洋基重砲「怪力男」Giancarlo Stanton本季僅出賽101場創下近3季出場新低，洋基總管Brian Cashman也在總管會議時談到 Stanton的狀況，並公開直言，對於 Stanton的狀態感到困惑，就我看來 Stanton下賽季肯定會再度受傷，這已成為他的賽季日常。
記者張志宇/綜合報導
總管Brian Cashman認為球隊將努力縮短Stanton的休息時間，但我不會想出要他球季全勤出賽的想法，因為他並不會達成，他很有可能再次受傷，這似乎已經成為他比賽中的一部分。
現年已滿34歲的Giancarlo Stanton，本季因腿筋受傷僅打了101場比賽，繳出生涯新低的0.191打擊率，整季僅敲出71安包括24轟、60分打點，至於2022年因小腿與跟腱受傷僅出賽110場，自2017年奪下國聯MVP以來，Stanton已經成為「痛痛人」等級球星，2019年與2020年合計只出賽41場。
雖Brian Cashman說出重話，但仍強調如果球隊能幫助Giancarlo Stanton解決傷病困擾，「因為我知道Stanton健康時的狀態，除了去年這傢伙一直是位出色的打者，且一直以來都是。」
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