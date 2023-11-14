拜習會前大轉彎！中國官媒「仇美變親美」　網酸：潑婦賢婦來回換

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《新華社》連發五篇題為「推動中美關係迴歸正軌」的系列評論，包括《重返峇里島，通往舊金山》、《校準中美巨輪航向的三大航標》、《競爭對抗不符合時代潮流》、《地球容得下中美各自發展、共同繁榮》、《匯聚中美交流合作的正能量》。
《人民日報》也發文稱，中美「重返峇里島、通往舊金山」，符合雙方共同利益和國際社會普遍期待。另一篇報導則提及傳承飛虎隊精神，「美中兩國人民的友誼將不斷延綿」。
不過就在3個月前，中國中央機關刊物《求是》才在8月15日時刊出一篇文章，稱「西方國家的現代化，充滿戰爭、販奴、殖民、掠奪等血腥罪惡，給廣大發展中國家帶來深重苦難」。有評論指出是習近平對美國等西方國家最強硬的批評。
另外，習近平在8個月前舉辦的一場政協工商企業界小組討論發表講話，罕見點名批評美國，稱「中國發展的外部環境急遽變化，不確定難預料因素顯著增加，尤其是以美國為首的西方國家對我實施全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰。」
習近平在2021年博鰲亞洲論壇透過視訊致詞時，也提到了國際上的事應該要平等協商，暗批美國制裁「世界要公道，不要霸道。大國要有大國的樣子，動輒對他國頤指氣使、干涉內政不得人心」。
報導指出，中國官媒如今帶頭「大轉彎」，被稱「抱美國大腿」，使得中國「小粉紅」有些「暈車」。有網友大酸「潑婦怨婦賢婦來回切換」、「習維尼既然容不下李克強又豈能容的下美國？」、「這都是內宣，忽悠百姓、忽悠核心」、「策略性友好。過幾天不友好了，責任全在美」。還有網友貼出中美抗日劇劇照調侃「《黃河絕戀》要復播嗎？」另外有網友傻眼稱「才剛買了華為手機，又不讓恨（美）了？」
旅美時事評論員陳破空接受《自由亞洲電台》採訪時指出，中共掌控所有媒體，當他需要反美或親美時，黨媒黨報傳達到全國都是同一調子，搞的有頭腦的中國人茫然失措。
陳破空稱，「早上叫你恨美國，晚上叫你又不恨了，這是中國人本性。習近平到舊金山本來是參加APEC峰會，國內卻宣傳成他跟美國總統舉行會談，實際上中美沒有元首外交很久了，只能藉著APEC 、二十國峰會等國際場合見見面已經很尷尬，為了掩飾在國際上被孤立。
陳破空指出，兩年前，中方把美國罵得很慘，如今需要轉變中美關係才改調，「這是中共忽悠老美，並沒有誠心對待美國。俄羅斯入侵烏克蘭、哈瑪斯進攻以色列都轉移美國視線，美無瑕他顧，可能中共判斷又是一個戰略忽悠、戰略欺詐時候來了。」
旅美時事評論員唐靖遠也指出，國內對美輿論論調出現180度轉變，不是習要尊重以美國為首的世界秩序，而是戰略詐欺。而在習近平宣布訪美前，中方又派出軍委副主席張又俠訪問俄羅斯，還與俄羅斯總統蒲亭見面，這動作本身不尋常。唐靖遠認為，「習近平必須讓蒲亭放心，儘管要訪美、國內輿論變調，但中俄聯手顛覆世界秩序、聯手對抗美國，這兩大陣營之間對抗的格局不會變。也就意味著他現在所謂的中美關係緩和，如何又重新攜手成爲什麼夥伴之類的這種宣傳，是一種戰略欺詐、權益之計。」