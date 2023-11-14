喊話「全民調」應納入政黨實力 藍委：有6成6民眾認同
前總統馬英九拋出用全民調方式，由「侯柯配」或「柯侯配」對比「賴蕭配」，哪一組勝出，藍白就全力支持這組，不過，國民黨主張要納入政黨實力。國民黨立院黨團書記長吳怡玎今（14）日拿出民調為例，有6成6接受調查的民眾認為，藍白合應該要考慮政黨實力，相較於認為只需要考慮候選人的民調，卻只有1成。
記者林怡昕／台北報導
國民黨團今天召開「回應『邀請馬前總統當見證人』新聞報導」記者會，吳怡玎以《聯合報》今天發布的民調為例，有6成6接受調查的民眾認為，藍白合應該要考慮政黨實力，不是只有候選人彼此之間的民調結果，這個民調數字是過半，其中，更有2成認為，只需要考慮政黨實力，相較於認為只需要考慮候選人的民調，卻只有1成。
吳怡玎認為，這很清楚，大部分民眾認為，「全民調」必須是要考慮政黨實力。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗則指出，他對於藍白合看法有三點，第一，國民黨真心希望整合成功，第二，希望政黨實力，在考量全民調時要有一定權數，例如政黨實力50%、候選人民調50%，且今天媒體民調也指出，有高達6成6認為要考量政黨實力，第三，全民調要由真實民調、主流媒體做，長期在做才能看出趨勢，「這才是真正的民調」。