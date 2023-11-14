日本央行快出手了？日圓逼近152關卡 換匯價再下探0.2164元
美國最新通膨數據公布前，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，日圓續向152挺進，一度下探151.78兌1美元，市場揣測當日圓逼近2022年低點151.95時，日本當局可能會出手干預。不過，由於新台幣兌美元今（14）早盤持續升值，一度升破32.3元，來到32.29元，也使得日圓兌新台幣換匯價再探低，台灣銀行日圓現鈔賣出價一度來到0.2164元，即便與前一交易日變化不大，對於還沒或分批換匯的人來說有更便宜價位還是開心。
記者顏真真／台北報導
目前市場關注焦點除美國稍後將公布的消費者物價指數（CPI）最新數據，市場預期美國10月CPI年增率漲幅有望放緩，核心CPI漲幅將與9月相當。同時，外界也在觀望中國國家主席習近平與美國總統拜登在美國舊金山亞太經合會（APEC）領袖高峰會的會晤，也牽動國際金融情勢的變化。
也由於市場聚焦於此，美元指數撐在105.68附近，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中日圓一度貶至151.78兌1美元，向152關卡邁進，只是市場也認為當日圓逼近2022年低點151.95時，日本央行可能出手阻貶，目前日圓仍在151.72附近震盪。
不過，在日圓續貶同時，新台幣兌美元跟著台股走揚，新台幣兌美元今日早盤甚至還升破32.3元，一度來到32.29元，升值4.2分，目前在32.313元震盪整理。也由於日圓貶、新台幣升，日圓兌新台幣換匯價也再探低，台銀日圓現鈔賣出價今日早盤一度來到0.2164元，比前一交易日收盤價0.2167元更低。