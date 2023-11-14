台股ETF受益人585萬人創高！5高息型最夯　成分股績效息收大不同

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而今（2023）年以來，新增加的台股ETF受益人突破170萬大關，來到1700214人，觀察今年來增加人數前10檔中就有6檔是高息型。其中00929、00878、00919、00713、0056高息型包辦前五名。進一步觀察，00929是今年新成立的ETF以45.65萬人增加最多，00878與00919則是新增37.14萬人、24.96萬人，這三檔都是今年以來受益人增加超過20萬人的ETF。
不過投資人不希望「賺了股息、賠了價差」，ETF存股也要考量成分股企業獲利的成長性。據了解，連續兩次配出逾10%年化配息率的00919群益台灣精選高息ETF也將在12月調整成分股，除了調整的成分股都是已經知道實際配發的股利率外，在12月選股時更會考量到EPS成長率來調整。
群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。不過他提醒，同樣是台股高息ETF，但選股邏輯的不同，也會讓成份股之後表現出來的績效與息收有很大的差異，建議投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間做選擇。
針對台股展望長線來看，謝明志指出，升息循環將告終，若美國政經漸穩定並搭配國內傳統旺季、總統選舉紅利，資金動能可望回溫，台灣景氣燈號轉黃藍燈，出口、企業獲利翻正，後續廠商庫存回補商機可期待，農曆年前指數具備反彈空間，台股可逢低分批布局。