「馬英九沒動機幫柯文哲！」蕭旭岑駁陰謀論：藍白不合立委掉10席
藍白合進入最後階段，民眾黨總統參選人柯文哲邀請前總統馬英九擔任見證人，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（14）日表示，馬英九答應了柯文哲當見證人，黨主席朱立倫也同意；馬英九提出全民調產生組合後，民進黨鋪天蓋地攻擊，只要受民進黨攻擊，就代表馬英九做的是對的，全民調應該是短時產生組合最好的方式，但若藍白都同意加入政黨支持度，他們也支持。
記者余祥／台北報導
馬英九拋出以全民調決定藍白組合，遭到反撲。蕭旭岑說，確實沒有想到這樣的結果，這段期間，大概也是他這輩子得罪最多人的時候，但若為了中華民國，有些話該講就是要講，在國民黨內，最沒有政治動機跟利害關係的就是馬英九，用陰謀論想馬英九沒有說服力。
蕭旭岑說，很多人說馬英九背刺侯友宜、唱和柯文哲，他只問一句，「馬英九為何要幫柯文哲？」國民黨跟柯最有心結的一個是連勝文，一個是馬英九。馬英九是知道，若藍白沒有整合一定輸，國民黨立委崩盤，沒有整合兩方一定相互攻擊要棄保，那賴清德每天起床看報紙準備勝選。
蕭旭岑說，馬英九提出後，韓國瑜支持，很多縣市長也支持，也有很多立委私下打來感謝，這些難道不是主流民意嗎？這時候發動攻擊馬英九，馬會受傷嗎？當民進黨卯足力攻擊馬英九時，代表馬英九是對的。
蕭旭岑表示，藍白合到了最後階段，呼籲主事者站在大局，用大智慧促成整合，全民調是短時間促成整合最好的方式，但若藍白都同意加入政黨支持度，他們也支持。藍白若不合，立委至少掉10席，國民黨會有毀滅性的未來。