影／直指馬英九提「全民調」事先沒溝通　趙少康爆：侯陣營快崩潰

「馬英九沒動機幫柯文哲！」蕭旭岑駁陰謀論：藍白不合立委掉10席

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑今日駁斥外界認為馬英九在幫柯文哲的說法。（圖／資料照片）
▲馬英九基金會執行長蕭旭岑今日駁斥外界認為馬英九在幫柯文哲的說法。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

藍白合進入最後階段，民眾黨總統參選人柯文哲邀請前總統馬英九擔任見證人，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（14）日表示，馬英九答應了柯文哲當見證人，黨主席朱立倫也同意；馬英九提出全民調產生組合後，民進黨鋪天蓋地攻擊，只要受民進黨攻擊，就代表馬英九做的是對的，全民調應該是短時產生組合最好的方式，但若藍白都同意加入政黨支持度，他們也支持。

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馬英九拋出以全民調決定藍白組合，遭到反撲。蕭旭岑說，確實沒有想到這樣的結果，這段期間，大概也是他這輩子得罪最多人的時候，但若為了中華民國，有些話該講就是要講，在國民黨內，最沒有政治動機跟利害關係的就是馬英九，用陰謀論想馬英九沒有說服力。

蕭旭岑說，很多人說馬英九背刺侯友宜、唱和柯文哲，他只問一句，「馬英九為何要幫柯文哲？」國民黨跟柯最有心結的一個是連勝文，一個是馬英九。馬英九是知道，若藍白沒有整合一定輸，國民黨立委崩盤，沒有整合兩方一定相互攻擊要棄保，那賴清德每天起床看報紙準備勝選。

蕭旭岑說，馬英九提出後，韓國瑜支持，很多縣市長也支持，也有很多立委私下打來感謝，這些難道不是主流民意嗎？這時候發動攻擊馬英九，馬會受傷嗎？當民進黨卯足力攻擊馬英九時，代表馬英九是對的。

蕭旭岑表示，藍白合到了最後階段，呼籲主事者站在大局，用大智慧促成整合，全民調是短時間促成整合最好的方式，但若藍白都同意加入政黨支持度，他們也支持。藍白若不合，立委至少掉10席，國民黨會有毀滅性的未來。

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