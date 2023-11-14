美中商務部長擬APEC期間會唔　為拜習會舖路

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雷蒙多正在參加APEC部長級會議和拜登政府的印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework）研討會。
拜登和習近平預計15日在舊金山灣區會面，以緩和這兩個全球最大經濟體之間的緊張關係。
雷蒙多在12日播出的美國有線電視新聞網（CNN）採訪中，首次提到將與王文濤會面。這是兩人不到半年內第3次面對面會談。
雷蒙多表示，現在該讓美中關係「降溫」了，她不會「粉飾一切，也不會假裝這不是一場激烈競爭，而是會直接、誠實，並且負責任地處理這種關係」。
在雷蒙多與王文濤會面之前，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）上週才與中國國務院副總理何立峰會談，雙方同意「加強溝通」，包括葉倫明年將回訪中國。
雷蒙多面對的挑戰將比葉倫更加困難，因為商務部負責監管美國對先進半導體和晶片製造設備，以及其他可能涉及軍事應用敏感技術的爭議性出口管制。但她表示，對於這些議題「不會有任何談判」。
雷蒙多8月下旬訪問北京時即已會見王文濤，並同意與中國官員就出口管制問題進行對話，以避免對這些措施產生誤解。
雷蒙多當時說，美國企業告訴她，對美國公司來說，中國正變得「無法投資」。她接受CNN訪問時重申這項說法，並列舉以下原因，如中國新的反間諜法、無可預測的法規，以及當局對美國公司的突襲搜查。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1121114