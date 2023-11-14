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美中商務部長擬APEC期間會唔　為拜習會舖路

▲美國和中國商務部長本週將在亞太經濟合作會議（APEC）論壇會面，是拜習會前，美中一連串內閣層級接觸之一。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國和中國商務部長本週將在亞太經濟合作會議（APEC）論壇會面，是拜習會前，美中一連串內閣層級接觸之一。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社舊金山13日綜合外電報導）美國和中國商務部長本週將在亞太經濟合作會議（APEC）論壇會面；這是圍繞美國總統拜登和中國國家主席習近平重要會談的一連串內閣層級接觸之一。

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路透社報導，美國商務部發言人證實，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和中國商務部部長王文濤計劃會面，但無法提供細節和時間。

雷蒙多正在參加APEC部長級會議和拜登政府的印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework）研討會。

拜登和習近平預計15日在舊金山灣區會面，以緩和這兩個全球最大經濟體之間的緊張關係。

雷蒙多在12日播出的美國有線電視新聞網（CNN）採訪中，首次提到將與王文濤會面。這是兩人不到半年內第3次面對面會談。

雷蒙多表示，現在該讓美中關係「降溫」了，她不會「粉飾一切，也不會假裝這不是一場激烈競爭，而是會直接、誠實，並且負責任地處理這種關係」。

在雷蒙多與王文濤會面之前，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）上週才與中國國務院副總理何立峰會談，雙方同意「加強溝通」，包括葉倫明年將回訪中國。

雷蒙多面對的挑戰將比葉倫更加困難，因為商務部負責監管美國對先進半導體和晶片製造設備，以及其他可能涉及軍事應用敏感技術的爭議性出口管制。但她表示，對於這些議題「不會有任何談判」。

雷蒙多8月下旬訪問北京時即已會見王文濤，並同意與中國官員就出口管制問題進行對話，以避免對這些措施產生誤解。

雷蒙多當時說，美國企業告訴她，對美國公司來說，中國正變得「無法投資」。她接受CNN訪問時重申這項說法，並列舉以下原因，如中國新的反間諜法、無可預測的法規，以及當局對美國公司的突襲搜查。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1121114

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