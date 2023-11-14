高雄天菜帥警宣導詐欺案！網友全歪樓 狂喊「我要被這個警察騙」
高雄市政府警察局近日在臉書上，分享一件員警所處理的一起詐欺案，並附圖處理此案的員警照，表示他是才剛調來一個月，沒想到照片一出，讓網友全歪樓，狂喊「我要被這個警察騙」，並留言表示「我只覺得這位員警很帥」、「新的騙讚員警，只好按讚」、「高雄警察顏值好高喔」。
記者林莞茜／綜合報導
高市警局在13日發佈的貼文中表示，高雄的天氣和人都很熱情！從外地調來一個月的員警這樣說著，「前幾天遇到一個印象深刻的案件，阿伯走在路上，有個人拍他的肩膀：『哈囉老同學！』阿伯覺得納悶，又不好意思追問，閒聊後借錢給對方，兩人還一起去吃了飯，當然是阿伯請客。回到家後的阿伯驚覺被騙，趕快到派出所報案」，文末還標註「各種詐騙」，用以提醒民眾慎防不同的詐騙手法與話術。
不過網友焦點似乎不在詐騙宣導文上，而是在貼文付圖的陽光帥警上，紛紛留言狂喊「重點一定是帥警」、「我要被這個警察騙」、「高雄市帥警專辦詐騙嗎？」，也有人笑稱「阿北這事件未免太誇張。但這位員警調來一個多月，怎麼沒人通知我？警察局真的很誇張耶！」，粉專小編也一一回覆「文字也是重點喔」、「口水請注意」、「小編將更積極認識新員警」。