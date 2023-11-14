快訊／中選會宣布郭台銘連署共90萬2389份 惜敗宋楚瑜連署數
鴻海創辦人郭台銘獨立參選總統，日前宣布送交103萬6778份連署書，而中選會今（14）日公告連署查核結果，郭台銘提出連署人數為103萬8031人，合於規定之連署人數有90萬2389人，剔除不符規格的共有13萬5642份 ，合格率為87%，飲恨輸給親民黨主席宋楚瑜連署數。
記者林怡昕／台北報導
中選會稍早宣布，郭台銘提出連署人數為103萬6778份，實際清點人數為103萬8031份，合於規定之連署人數有90萬2389份，共篩掉13萬5642份，合格率為87%。
過去5組總統候選人通過連署門檻，包括1996年的林洋港、郝柏村與陳履安、王清峰，林郝配連署人數65萬4054人，但中選會審查結果為63萬7139人，陳王配連署39萬8505人，中選會審查結果為38萬6548人。
到了2000年，親民黨主席宋楚瑜聲勢如日中天，連署人數達106萬8888人，但審查結果為94萬9223人，另一組許信良朱惠良也獨立參選，連署人數34萬8100人，審查結果28萬4899人。最近一次有獨立總統候選人是2012年，宋楚瑜再度出馬，連署達46萬3278人，審查結果44萬5864人。