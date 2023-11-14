國民黨備妥開戰計畫 蕭旭岑轟：把民眾黨當敵人就是支持賴清德
藍白合進入最後階段，國民黨拋出全民調六四比的底線，並備妥全面開戰計畫。前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑今（14）日痛批，那些主張向民眾黨開戰的根本沒有把國民黨的前途放在眼裡，把民眾黨當成首要敵人的人就是在幫賴清德；至於國民黨內那些批馬背刺侯、幫柯等等的人，根本就不在乎希望藍白合的6成民意，「你重要？還是台灣人民重要」。
記者余祥／台北報導
蕭旭岑表示，黨內有人主張2024年就讓賴清德當選，國民黨有機會拚2028年，但如果沒2024，怎麼談2028？黨內還有人說藍白合是大公司被併入小公司，但參加聯合政府，大家都是執政黨，沒有大公司被小公司吃掉的問題，前國民黨秘書長李乾龍說藍白合是用1000元與1元的人對賭，但問題是，國民黨的口袋真的有1000元嗎？國民黨應該謙卑的與民眾黨談協商。
蕭旭岑說，他在代表馬英九宣布支持全民調前，曾經聯絡侯競辦執行長金溥聰，但對方沒接電話，他傳簡訊，金也已讀不回，而通常已讀不回或不接電話，就是不接受的意思，他也不可能去勉強他們。
蕭說，黨內那些批評馬英九搞突襲的人，根本就是不在乎6成希望藍白合的民意，「你重要還是台灣人民重要？」而那些主張向民眾黨開戰的人，根本沒有把國民黨的前途放在眼裡，現在敵人是民進黨還是民眾黨？那些把民眾黨當成首要敵人的人，都是在幫賴清德。