升息末端鎖高利！美元定存年息還有逾5%　承作條件、解約規定看這

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目前銀行也持續推出美元優利定存方案，以台新銀行來說，美元定存6個月期年息高達5.3%、3個月期的美元年息也有5%，單筆最低承作金額1000美元，即便線上結匯金額超過新台幣50萬元，一樣可以受理，若承作時段適逢台新銀行換匯活動，最高還可享有新台幣兌換美元即期4分換匯優惠。
合庫銀行至12月8日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入、基金贖回資金或保單解約皆可承作，最高可享3個月年利率5.40%、6個月年利率5.35%優利定存。此外，合庫亦提供多元的承作通路，活動期間內不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀APP、個銀、企銀、EOI及臨櫃交易辦理，而且數位帳戶最低承作門檻為1000美元，非數位帳戶3000美元，另於網路平台結購美元時，除建議使用匯率到價通知，即時買到心中理想價位外，亦可再享匯率減碼3分優惠。
彰化銀行則至12月29日推出限時美存定存，以募集5億美元的資金為上限，額滿提前結束，單筆達50萬美元的存款，半年期年利率為5.628%，適用對象OBU客戶僅適用臨櫃，數位存款客戶僅適用網銀，起存最低1千美元，可選1、3、6個月計息方，年率於4.38%至4.58%，1年期則開放1萬美元起存，年息有5%，若單筆存50萬美元，3、6個月期年率可分別來到5.618%、5.628%。
第一銀行至11月30日也限時美元優利定存，適用對象不限個人或企業戶均可承作，個人戶最低起存額為10萬美元，非個人戶為20萬美元，只要美元新資金承作，可依承作金額級距門檻享有5.38%至5.6%不等的優惠利率。
華南銀行同樣有美元定存方案，至明年1月底，優利水準最高以起存額50萬美元，存期1個月年率5.5%計息，若存2萬美元以上存期最長可到9個月，各種不同存期、金額的優利水準，介於5.2%至5.5%之間。
渣打銀行至今年底針對理財客戶推出「豐盈升活」美金活存年息，加碼計息期間自登錄當月起3個月，在官網成功完成登錄，且新增資金須達最低門檻美金5萬元以上，即可享活存年息最高加碼到5.98%。
不過，銀行也提醒，外幣定存須自行評估匯兌及利率風險，如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率，建議客戶應妥適規劃資金運用後再行申辦，以享有專案最大收益。
此外，民眾在比較各家銀行美元定存優惠時，可特別留意承作條件及注意事項，務必考量自身是否可以承受匯率波動風險，例如原本是以新台幣換匯為美元後轉存定存，到期後，若要轉換回新台幣存款時，有可能產生低於原始本金的匯兌風險，應審慎考量是否符合需求後再辦理，並多方進行比較，選擇最適合自己的方案再下手。