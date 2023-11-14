柯文哲遭爆為太陽花致歉　負面聲量纏身淪年輕世代攻擊箭靶

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此外，柯文哲日前受訪時澄清並非事實，並表示太陽花為歷史事件，沒什麼好道歉，但因其不是第一次為了自身利益而轉換立場，因此此說法仍是被許多人質疑。有網友遭酸，「有史以來立場最搖擺的總統參選人」、「毫無中心思想的領導者」，也有網友拿柯文哲同婚立場不停變動類比，直言「這就是他的本性」、「他本來就是反反覆覆的人」。批評柯文哲「沒有中心思想、立場變來變去」的討論占比達23%，成為網友第二關注的議題。
另有有網友抨擊「柯師傅真的是政壇最無恥的包牌客」，柯文哲2014年靠著太陽花騙到反服貿的票，當選台北市長，成為太陽花之後最大的政治獲益者，現在爲了騙藍營的票，反為支持太陽花道歉，不僅背叛過去的自己，也背叛當時憂慮國家前途和個人未來而走上街頭的年輕世代，讓許多青年對柯文哲感到失望、氣憤，更有人發起年輕人不該支持背棄太陽花的柯文哲。柯文哲「背叛年輕世代、騙票」成為第三名網友熱議的話題。
而身為太陽花發起人之一的前立委黃國昌，也成為網友熱議的對象，討論占比達15%、位居第四。網友好奇，兩人有如今地位與太陽花有很大關係，不知道黃國昌如何看待柯文哲道歉一事，有不少人抨擊，黃國昌為了能夠獲提名民眾黨不分區立委，至今仍不敢吭一聲，兩人為了政治利益，也堅持雙標到底，遭網笑說，「他正在排隊道歉的路上吧」。
最後討論柯文哲為了政治利益，不惜代價的評論占比也有12%。時代力量立委邱顯智指出，柯文哲為了權力，不避諱跟黑金黑道巧遇、站台，因為柯文哲需要他們的組織動員以及金援，而柯文哲是否因為太陽花學運向蔡正元道歉，邱顯智認為無關宏旨，重點是柯文哲選擇跟紅色的蔡正元、前立委邱毅結盟所代表的政治訊號，此番言論引起不少網友認同，紛紛表示「直接往深藍統派靠攏」、「政治現實利益者」。
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