駕駛注意！11/18自行車活動 苗中彰4路段管制12小時
用路人注意了！「北高360/雙塔520認證自行車活動」18日即將登場，活動路線使用到苗栗段、臺中段及彰化段等南下慢車道，期間將實施交通管制，記得改道行駛或依照交管人員指揮通行。
記者許若茵／台北報導
中華民國自行車協會舉辦2023「北高360/雙塔520認證自行車活動」，11月18日上午3時00分至下午3時00分，活動路線使用省道台61線85K+829（竹南鎮，西濱快速道路與南港街106巷交叉口）~111K+500（後龍鎮，西濱快速道路與縱貫公路交叉口）、台1線124K+000（後龍鎮，西濱快速道路與縱貫公路交叉口）～143K+447（苑裡鎮，縱貫公路與田心二十四路交叉口）、台1線南下平面143K+500（苗栗縣及臺中市界）～159K+400及台17線南下0K+000 ～19K+580（中彰大橋南）、台17線19K+580（伸港）～71K +282（大城）等南下慢車道，經苗栗段、臺中段及彰化段等部份路權。
公路局中區養護工程分局提醒，活動期間實施道路交通管制，用路人行經活動路段，請注意主辦單位設置告示牌面及交管人員指揮小心通行，或提前改道行駛。