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新北歡樂耶誕城打造4條祈福大道　引領歡樂相聚感受耶誕氛圍

▲新北歡樂耶誕城打造中山路人行道上的「天使祝福大道」，以傳遞節慶喜願的天使妝點街頭。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲新北歡樂耶誕城打造中山路人行道上的「天使祝福大道」，以傳遞節慶喜願的天使妝點街頭。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）

記者吳嘉億／新北報導

2023新北歡樂耶誕城將自本周五（17日）開城正式登場，今年度新北歡樂耶誕城也特別首創將新北市市民廣場周邊中山路、縣民大道、新府路及新站路4條人行道打造成「祈福大道」，陪伴穿梭往來的民眾迎接耶誕節到來，邀請各地朋友一起相聚新北歡樂耶誕城，感受濃厚的耶誕氛圍。

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▲新北歡樂耶誕城打造縣民大道人行道的「幸福花鹿大道」，刻畫出耶誕節暖心場景。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲新北歡樂耶誕城打造縣民大道人行道的「幸福花鹿大道」，刻畫出耶誕節暖心場景。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
新北市政府觀光旅遊局表示，中山路人行道上的「天使祝福大道」，以傳遞節慶喜願的天使妝點街頭，吹奏著樂曲，提醒忙碌的人們放緩腳步，邀約心愛的家人與朋友們，一同深刻感受耶誕美好的節慶氛圍；接著縣民大道人行道上的「幸福花鹿大道」，以立體馴鹿造型搭配暖黃色深淺的霓虹燈飾，刻畫出耶誕節暖心場景，也代表著引領幸福到來的耶誕意象

另外新府路人行道上的「星想事成大道」，五芒星造型打造的拱門，代表著生命與健康的祈福，一座座豎立在人行道，穿梭其中，一同迎接美好的幸福未來；還有充滿童趣以及富含祝福寓意的新站路人行道「好樹成雙大道」，以耶誕樹元素成雙成對緊接著彼此的設計，營造浪漫相聚的耶誕氛圍。

▲新北歡樂耶誕城新府路人行道上的「星想事成大道」，五芒星造型打造的拱門，代表著生命與健康的祈福。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲新北歡樂耶誕城新府路人行道上的「星想事成大道」，五芒星造型打造的拱門，代表著生命與健康的祈福。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
新北市政府觀光旅遊局說明，祝福每個人來到新北歡樂耶誕城，都能感受溫馨相聚的幸福時刻，留下最甜蜜浪漫的冬日回憶。更多活動資訊可到新北市觀光旅遊網新北歡樂耶誕城官網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。

▲新北歡樂耶誕城新站路人行道的「好樹成雙大道」，以耶誕樹元素營造浪漫相聚的氛圍。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲新北歡樂耶誕城新站路人行道的「好樹成雙大道」，以耶誕樹元素營造浪漫相聚的氛圍。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）

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