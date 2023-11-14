新北歡樂耶誕城打造4條祈福大道 引領歡樂相聚感受耶誕氛圍
2023新北歡樂耶誕城將自本周五（17日）開城正式登場，今年度新北歡樂耶誕城也特別首創將新北市市民廣場周邊中山路、縣民大道、新府路及新站路4條人行道打造成「祈福大道」，陪伴穿梭往來的民眾迎接耶誕節到來，邀請各地朋友一起相聚新北歡樂耶誕城，感受濃厚的耶誕氛圍。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府觀光旅遊局表示，中山路人行道上的「天使祝福大道」，以傳遞節慶喜願的天使妝點街頭，吹奏著樂曲，提醒忙碌的人們放緩腳步，邀約心愛的家人與朋友們，一同深刻感受耶誕美好的節慶氛圍；接著縣民大道人行道上的「幸福花鹿大道」，以立體馴鹿造型搭配暖黃色深淺的霓虹燈飾，刻畫出耶誕節暖心場景，也代表著引領幸福到來的耶誕意象
另外新府路人行道上的「星想事成大道」，五芒星造型打造的拱門，代表著生命與健康的祈福，一座座豎立在人行道，穿梭其中，一同迎接美好的幸福未來；還有充滿童趣以及富含祝福寓意的新站路人行道「好樹成雙大道」，以耶誕樹元素成雙成對緊接著彼此的設計，營造浪漫相聚的耶誕氛圍。
新北市政府觀光旅遊局說明，祝福每個人來到新北歡樂耶誕城，都能感受溫馨相聚的幸福時刻，留下最甜蜜浪漫的冬日回憶。更多活動資訊可到新北市觀光旅遊網、新北歡樂耶誕城官網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。