物價飛漲！高職實習實驗費凍漲10年　全教總：巧婦難為無米之炊

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全教總以103年高級中等教育法施行為起點，檢視歷年來學校收取實習實驗費數額的合理性。以消費者物價指數來看，103年度至111年度，指數從94.83年增到102.95，再從躉售物價基本分類指數比較，製造業產品基本金屬之鋼鐵，也從126.23年增到163.99。
反觀各學年度教育部發布所主管高級中等學校雜費及代收代付費收費數額表，其中收取的實習實驗費數額，以工業類為例，103學年度規定，公校收取1,900元，私校收取2,970元，到112學年度仍是收取相同數額，一成不變，收費最低的農業類，公校維持僅收取800元。
全教總指出，實習實驗費的經費使用內容涵攝整體實習科目之學習使用，不僅使用於實習材料購置提供學生練習，尚包含設備維護、水電等之開銷。偏低的費用收取，技高學校只能挖東牆補西牆來分攤必要開支，或透過散見於各專案計畫中有補助實習材料費的，申請補助補足材料使用經費缺口，如國教署補助高級中等學校提升學生實習實作能力計畫等。
以國教署補助高級中等學校提升學生實習實作能力計畫經費作業要點來看，受限於總體經費的規模，按實習課程科目數補助，每校補助科目總數，以專業群科（學程）二、三年級核定班級數的二倍為限，且因學校主管機關不同，補助尚要求學校主管機關負擔10%至20%的對配合款。
全教總說，這代表，申請計畫通過才有，沒通過就沒有，計畫經費補足實習所需，患寡也患不均。
政府一再強調極為重視技職教育的發展，彰顯技職教育價值，培養具備專業及實作技術力的優質專業技術人才為產業所用，全教總認為，「巧婦難為無米之炊」，第一線的學校承擔了技職教育的責任，呼籲教育部配合物價，合理調整實習實驗費收費數額標準，並盤點各專案補助計畫實習材料費的補助方式，關照每一個選擇就讀技高的學生。