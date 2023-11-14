擬讓中國警察進駐！泰國網友氣歪　擔憂主權受干預

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泰國觀光局長吉特費布爾指出，類似的計畫過去曾在義大利和克羅埃西亞「成功」實施過，中國警方也曾派駐這兩國。他宣稱：「我們正在與中國大使館就中國警察派往泰國的巡邏計畫進行談判，我們認為這將展示泰國對加強安全措施的決心，相信將提振中國遊客對泰國治安的信心。」
根據《彭博》，總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）指出，義大利是所謂中國秘密警察局設置數量最多的國家。不過義大利已在2022年底宣布停止中國警察在義大利值勤巡邏的計畫，該措施初衷也是為保護中國觀光客，但在中國被揭發於多個國家設立秘密警察局、鎮壓逮捕海外異議份子後，義大利即宣布終止合作。
由於泰國網友對此合作案感到生氣，深怕中國共產黨將會藉此打擊海外異議人士，甚至侵犯國家主權。泰國總理府發言人瓦查隆克（Chai Wacharonke）則對此回應，該計畫是為了打擊在泰國活動的中國黑幫組織，泰國主權不會有受侵害的疑慮，「因為中國黑幫比較怕自家的警察，有中國警察執法，中國遊客也會感到安心」。
疫情大爆發前的2019年，赴泰國觀光旅遊人次達3980萬，其中中國遊客占1098萬人次。然而受到疫情後中國經濟疲軟影響，以及電詐產業鏈常經過泰國，今年1到7月中國旅客赴泰人次只達到200萬人次，10月爆發暹羅百麗宮槍擊事件後，大批已經下訂旅館的中國遊客急忙退訂，讓下半年的中國人赴泰旅遊人次更慘不忍睹。
然而泰國已成為台灣旅客最喜愛前往的前五大目的地國之一，且從11月10日起對台灣和印度開放免簽，如果中國警察進駐泰國，或許會讓除了中國和共產國家以外的國家擔憂，在泰國的言論、自由和人身安全是否會受到影響。