MLB／Carroll響尾蛇隊史首位新人王！Harper曾直言「未來是他的」
大聯盟官方（MLB）在今（14日）公布美國聯盟與國家聯盟新人王，國家聯盟由亞利桑那響尾蛇Corbin Carroll拿下，Corbin Carroll也成為響尾蛇隊史首位拿下新人王的選手，若回顧Corbin Carroll本季生涯高光表現，莫過於成為大聯盟首位拿下單季25轟、50盜壘的新人球員，與率領響尾蛇殺進世界大賽，更在國聯冠軍戰前引來強打Bryce Harper直言，「未來會是他的。」
記者張志宇/綜合報導
Corbin Carroll本季在新人王投票中獲得全部（共30張）第一名選票的選手，成為大聯盟史上第14位在新人王投票中獲得全部（共30張）第一名選票的選手，其中美國聯盟Gunner Henderson也以全票之姿拿下新人王，與Carroll成為大聯盟史上第4組（美聯與國聯）以全票當選的新人王。
Corbin Carroll本賽季共出賽153場，交出161安、包括25轟、54盜壘，打擊率0.285的成績， Carroll也成為大聯盟史上首位能在新人年就繳出至少25轟、50次盜壘的選手，更在季後賽一路帶領響尾蛇從外卡戰殺進世界大賽，雖在世界大賽以2勝4敗不敵德州遊騎兵。
但Corbin Carroll的實力早在國聯冠軍戰開打前，就備受費城費城人強Bryce Harper肯定，並直言「我很喜歡他的比賽方式，Carroll是聯盟中頂級的開路先鋒，他會是大聯盟下個世代的指標明星球員，他非常努力、跑得很快，這就是我喜歡他的原因，只要他繼續保持，我相信未來會是他的。」
雖Corbin Carroll在國聯冠軍戰前6場出賽，僅繳出23打數3安打的表現，但來到生死戰G7，Carroll全場3支安打、2次盜壘、貢獻2分打點與替球隊跑回2分，幫助響尾蛇以4:2擊敗費城人晉級，該場生死戰所有得分都與Carroll有關。
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