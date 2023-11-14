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被爆曾上酒店　張志豪還原真相喊告「10多年前未婚、替朋友慶生」

▲針對相關爆料，張志豪上午火速召開記者會反擊。（圖／記者陳佩君攝，2023.11.14）
▲針對相關爆料，張志豪上午火速召開記者會反擊。（圖／記者陳佩君攝，2023.11.14）

記者陳佩君／台北報導

針對新黨立委參選人游智彬今（14）日踢爆，民進黨主席賴清德「空戰大將」新聞部主任張志豪曾上酒店一事，張志豪上午火速召開記者會反擊，該照片是10多年前，他未婚參加朋友慶生的聚會照片，對於不實指控，他會在蒐證後立刻提告。

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對於游智彬爆料，民進黨發言人林楚茵、張志豪、律師許渝澤上午召開記者會反擊。

張志豪表示，游智彬所指控的內容不是事實，該照片為他10多年前未婚在朋友慶生聚會，在場的女性也是朋友之一，「游姓參選人為了個人選舉所為之不實指控，已傷害本人聲譽及形象，要求立刻道歉，本人也會在蒐證後立刻提告」。

張志豪說，只要游智彬舉得出他有踰矩行為，包括所有人事時地物，「本人立刻請辭，沒有的話，請你退選」。

另外，針對游稱昨晚要收買他一事，張志豪也說，他指使誰收買，說清楚人事時地物，如果說不清楚，「你退選」。

許渝澤提到，游智彬在記者會所為的言論，絕對是公然藐視法律的造謠抹黑，只用一張圖片就影射張志豪有聚眾淫亂、嫖妓這種行為，絕對是基於選情所為的不實謠言，已經構成誹謗、散布謠言等違法行為，大選律師團已經開始搜集所有證據，絕對會提告，絕對不會輕饒。

林楚茵表示，民進黨是重視兩性平權的政黨，對於性平事件爆料一定會謹慎處理，但游智彬的記者會很荒謬，透過造謠、造假、不實的照片，要羅織罪名，要打擊沒有參選的政治人物名譽。她批評，像這種為了搏選舉聲量、破壞家庭和諧政治人物，應退出政壇，面對這樣的惡質選舉文化，若不出來駁斥，會讓假訊息傳播、傷害台灣民主。

▲游智彬爆料張志豪上酒店。（圖／游智彬提供）
▲游智彬爆料張志豪上酒店，不過張出面駁斥。（圖／游智彬提供）

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