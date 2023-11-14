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印尼總統訪白宮　敦促拜登協助終結加薩「暴行」

▲印尼總統佐科威（Joko Widodo）13日訪問白宮，敦促美國總統拜登拿出更多作為來終結在加薩（Gaza）上演的「暴行」，並協助實現停火。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼總統佐科威（Joko Widodo）13日訪問白宮，敦促美國總統拜登拿出更多作為來終結在加薩（Gaza）上演的「暴行」，並協助實現停火。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天訪問白宮時，敦促美國總統拜登拿出更多作為來終結在加薩（Gaza）上演的「暴行」，並協助實現停火。

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法新社報導，拜登與佐科威這次會談的目的，原是要在拜登與中國國家主席習近平本週會面前，展現美國與印尼之間關係有所提升，但以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭，為這次會談蒙上陰影。

佐科威表示：「印尼呼籲美國拿出更多作為來制止在加薩上演的暴行。」印尼為全球穆斯林人口最多的國家。

他說：「為了人類的利益，停火是必要的。」

阿拉伯和穆斯林領袖上週末在利雅德（Riyadh）舉行高峰會議，會中譴責以色列並呼籲停火。佐科威昨天曾表示，他將向拜登傳達峰會這項「非常強烈的訊息」。

佐科威並說，他將「轉達巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）有關戰爭的具體訊息，這是阿巴斯要求我轉達給拜登總統的」。

不過，拜登仍將這次會談聚焦於與印尼合作關係提升至最高層級，即所謂的全面戰略夥伴關係。

印尼與許多新興及開發中國家一樣，獲得了中國的龐大投資與貸款，特別是基礎設施計畫。隨著中國在亞太地區日益強勢，華府一直試圖在這個地區建立聯盟。

拜登今天與佐科威會面，而兩天後他將利用亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會在舊金山召開的機會，與習近平舉行雙邊會談。

華府和北京當局正在爭取與印尼等國結盟，雙方盼在競爭愈來愈激烈之際，也能穩定美中關係。

美國一名官員昨天表示，印尼和其他國家都將關注美中兩大強權的會談情況，因為「他們要的是一個不會引發全球衝突的局勢」。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1121114

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