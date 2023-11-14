印尼總統訪白宮　敦促拜登協助終結加薩「暴行」

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佐科威表示：「印尼呼籲美國拿出更多作為來制止在加薩上演的暴行。」印尼為全球穆斯林人口最多的國家。
他說：「為了人類的利益，停火是必要的。」
阿拉伯和穆斯林領袖上週末在利雅德（Riyadh）舉行高峰會議，會中譴責以色列並呼籲停火。佐科威昨天曾表示，他將向拜登傳達峰會這項「非常強烈的訊息」。
佐科威並說，他將「轉達巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）有關戰爭的具體訊息，這是阿巴斯要求我轉達給拜登總統的」。
不過，拜登仍將這次會談聚焦於與印尼合作關係提升至最高層級，即所謂的全面戰略夥伴關係。
印尼與許多新興及開發中國家一樣，獲得了中國的龐大投資與貸款，特別是基礎設施計畫。隨著中國在亞太地區日益強勢，華府一直試圖在這個地區建立聯盟。
拜登今天與佐科威會面，而兩天後他將利用亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會在舊金山召開的機會，與習近平舉行雙邊會談。
華府和北京當局正在爭取與印尼等國結盟，雙方盼在競爭愈來愈激烈之際，也能穩定美中關係。
美國一名官員昨天表示，印尼和其他國家都將關注美中兩大強權的會談情況，因為「他們要的是一個不會引發全球衝突的局勢」。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1121114
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