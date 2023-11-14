連三年人口「生不如死」！民眾黨團籲對症下藥：建構友善育兒環境

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台灣自2020年起連續3年人口「生不如死」，主因來自低薪、通膨和高房價，讓年輕人不敢婚育生養，少子女化儼然已是國家危機，然而政府始終無法對症下藥，預算砸越多，生育率越低。民眾黨立法院黨團今（14）日呼籲政府提出應對少子女化對策，期盼建構友善的育兒環境。民眾黨立法院黨團立法委員吳欣盈、黨團副主任兼發言人楊寶楨今日召開記者會，提出應對少子女化全方位對策，期盼建構友善的社會氛圍，滿足家長育兒的需求，不必犧牲職涯發展與生活品質，更要推動《少子女化對策基本法》及修訂《人工生殖法》，扭轉少子女化趨勢。吳欣盈一開始便指出，今年她貢獻了一個寶寶解決少子女化危機，但只生一個仍不足以解決危機，她指出，少子女化已經是國安問題，從2020年開始，連續3年人口「生不如死」，直接導致企業缺工、學校關門、產業失衡、國家存續等挑戰。衛福部2017年成立「少子化辦公室」，應對少子女化的預算更從150億提高到1,000億 ，但生育率從2015年1.18下滑至2022年0.87，顯然民進黨政府沒有「對症下藥」。吳欣盈表示，進一步分析少子女化原因，中研院學者曾指出，台灣超過70％的夫妻婚後會生產兩胎以上，顯然有進入婚姻的女性仍有相當高的生育意願；台灣的生育困境並非來自已婚夫妻生得少，而是因為未婚人口持續上升。因此，提高台灣總生育率的關鍵有兩個，第一是提高結婚人口的比例，第二則是提高未婚人口的生育率；並將此兩大關鍵都納入少子女化政策規劃之中。吳欣盈指出，要解決不婚不生的結構性問題，民眾黨團早在今年初提出《少子女化社會對策基本法》草案，仿效日本，制定我國的少子女化最高層級法律，規範政府與民間針對少子女化的權責，並由行政院成立跨部會的少子女化辦公室，對政策進行全面規劃與督導。此外，應鬆綁《人工生殖法》，針對提高未婚人口生育率的痛點著手，解決現行人工生殖法「以已婚與不孕作為人工生殖前提」的限制。楊寶楨表示，民眾黨團主張應成立「人口發展委員會」，由政務委員專責領導，直接隸屬於行政院長，整合並創新育兒相關政策，創造有利生育的環境。其次是懷孕、生育補助，婦女懷孕3個月後可領取5萬元補助，每生育一位新生兒補助10萬元，育兒津貼也應延長至12歲，隨著孩子數量增加而提升津貼數額。楊寶楨指出，民眾黨團主張擴大公立幼托機構的覆蓋範圍，並提高教師及人員薪資，吸引更多優秀人才投入，積極規劃「平日延托」、「假日臨托」等多元托育服務，滿足不同家庭的需求。除了完善托育環境外，也要建立職場育嬰友善環境，修正《勞動基準法》將產假由8週延長至10週，且逐步增加至國際標準14週，並鼓勵企業設置托育場所、提供彈性工時或遠距工作。楊寶楨表示，民眾黨團認為，應提供育兒家庭首次購屋貸款優惠，或每月租金補貼6,000至11,200元，並享有優先入住社宅的權利。此外，要推動「友善生養計畫」，支持創新生育友善環境建設，鼓勵地方政府提出有關結婚、懷孕、生子、托嬰、育嬰等推廣策略，從中挑選優質方案，建立「友善生養創新示範區」，並逐步將成功模式推廣到全國。民眾黨團認為，面對少子女化危機，政府不該只會豪砸預算，卻不解決背後的結構性問題，民眾黨提出少子女化應對政策，從完善托育環境、職場育嬰友善環境，再到法制改革，做通盤全面性的考量，希望從根本上改變社會結構和文化氛圍，持續促進政府、企業及民間機構的協同合作，打造讓民眾敢生敢養的友善環境。