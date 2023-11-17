電動機車沒比較省！年支出9897元　僅次於重機花費

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調查統計，111年機車使用者平均每次乘載含駕駛人1.25人；平均每星期騎用機車4.9天；在有使用機車的天數中，平均每天行駛49.9分鐘，平日平均每天騎乘次數2.2次高於假日1.8次；整體而言，111年使用中機車使用頻率低於109年。另停車後機車騎士可容忍的步行時間為8.8分。鐘
調查結果顯示，111年每輛機車平均支出為8767元，較109年增加58元，其中以「油耗、充電費或租用電池費」5897元為最主要支出，餘「保養維修費」2113元、「停車費」757元。111年整體機車使用天數、時間及次數皆較109年減少，惟111年油價上漲以大宗油品95無鉛汽油為例，111年均價為31.1元/公升，較109年23.5元/公升漲幅達3成，影響「油耗、充電費或租用電池費」支出較109年增219元。
調查也提到，電動機車全年所需花費為9897元，與燃油機車比較，高於輕型5271元及普通重型8591元，低於大型重型機車1萬8553元。其中電動機車之「油耗、充電或租用電池費」7592元，占其總費用近8成比率，高於所有燃油機車，另「保養維修費」及「停車費」分別為1814元及491元，合占全年費用23.3%。
調查指出，有89.1%機車使用者表示未來淘汰現用機車後，會繼續購買機車，購買類型仍以燃油機車為主，占72.2%。再按車種觀察，欲購買燃油機車者，逾9成會選購普通重型機車，另欲購買電動機車者，亦以選購普通重型機車為主占67.3%，購置輕型機車意願也有3成。