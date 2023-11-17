侯柯配4：0領先！黃暐瀚揭「柯文哲背叛自己、幕僚、支持者」

電動機車沒比較省！年支出9897元　僅次於重機花費

▲值得注意的是，在花費上，大型重型燃油機車全年花費1萬8553元最高，電動機車9897元居次。（圖／記者黃玿琮攝2017.12.22）
▲值得注意的是，在花費上，大型重型燃油機車全年花費1萬8553元最高，電動機車9897元居次。（圖／記者黃玿琮攝2017.12.22）

記者許若茵／台北報導

根據交通部調查，機車族每星期騎車4.9天，平均每天行駛49.9分鐘，停車後機車騎士可容忍的步行時間為8.8分鐘。值得注意的是，在花費上，大型重型燃油機車全年花費1萬8553元最高，電動機車9897元居次。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據交通部調查，111年底約有29萬輛機車閒置未被使用，占整體車輛登記數的2.0%。而遭閒置不使用的原因，以「暫時沒有使用」占67.4%為最大宗，較109年底增加14.9個百分點。各類車種中以「輕型」機車不使用率4.5%最高，且不使用原因以「已不堪使用」占49.6%為主。若按出廠年份觀察，以「99年及以前」車齡逾13年之機車不使用率4.0%最高；另就機車使用者年齡觀之，以「70歲及以上」之不使用率3.0%最高。

調查統計，111年機車使用者平均每次乘載含駕駛人1.25人；平均每星期騎用機車4.9天；在有使用機車的天數中，平均每天行駛49.9分鐘，平日平均每天騎乘次數2.2次高於假日1.8次；整體而言，111年使用中機車使用頻率低於109年。另停車後機車騎士可容忍的步行時間為8.8分。鐘

調查結果顯示，111年每輛機車平均支出為8767元，較109年增加58元，其中以「油耗、充電費或租用電池費」5897元為最主要支出，餘「保養維修費」2113元、「停車費」757元。111年整體機車使用天數、時間及次數皆較109年減少，惟111年油價上漲以大宗油品95無鉛汽油為例，111年均價為31.1元/公升，較109年23.5元/公升漲幅達3成，影響「油耗、充電費或租用電池費」支出較109年增219元。

調查也提到，電動機車全年所需花費為9897元，與燃油機車比較，高於輕型5271元及普通重型8591元，低於大型重型機車1萬8553元。其中電動機車之「油耗、充電或租用電池費」7592元，占其總費用近8成比率，高於所有燃油機車，另「保養維修費」及「停車費」分別為1814元及491元，合占全年費用23.3%。

調查指出，有89.1%機車使用者表示未來淘汰現用機車後，會繼續購買機車，購買類型仍以燃油機車為主，占72.2%。再按車種觀察，欲購買燃油機車者，逾9成會選購普通重型機車，另欲購買電動機車者，亦以選購普通重型機車為主占67.3%，購置輕型機車意願也有3成。

明年3月1日赴中國旅遊仍祭限額？旅遊業氣炸嘆傷害很深

違規記點新制暫緩！運輸團體表肯定：別因輿論倉促立法

台中計程車公會喊「取消酒駕吊扣駕照」　同業不挺勸撤除

6成民調反對！王國材：重機上國道干擾多　暫無時間表

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞